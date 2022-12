Intensificati dai carabinieri i controlli in tutti i centri del Fabrianese

FABRIANO – I carabinieri della Compagnia di Fabriano, nel corso di un controllo del territorio, hanno effettuato un servizio, sia in borghese, sia in divisa in tutte le città che fanno riferimento alla sede di via Dante.

A Genga, non lontano dalla Stazione, un 30enne della zona, è stato notato in evidente stato di ubriachezza e, per questo è stato sanzionato. Da un controllo più approfondito, tramite perquisizione personale, è stato rinvenuto un taglierino di medie dimensioni. Il giovane è stato quindi denunciato per porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere dai militari della stazione di Genga.

A Fabriano, invece, i carabinieri in borghese hanno effettuato un controllo in tutta l’area del centro. Un 34enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre passeggiava, nei giorni scorsi, in tarda serata, nei pressi del centro. Dalla perquisizione personale sono stati rinvenuti, 2 grammi di marijuana. E’ così scattata una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione sono stati sequestrati, in camera, 8 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata. Il giovane è stato segnalato alla prefettura come assuntore.

