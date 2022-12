Controlli straordinari del territorio a Loreto, Osimo e Castelfidardo

LORETO – Prosegue l’attività di controllo del territorio nella frazione di Villa Musone del Comune di Loreto, ed in generale nella Val Musone, ad opera dei Carabinieri della Stazione di Loreto, con il supporto della Squadra di Intervento Operativo del Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna” al fine di garantire la maggior sicurezza in quel centro abitato durante le festività natalizie.

In questa settimana, dai militari della Compagnia di Osimo, sono stati eseguiti 203 controlli; identificate 247 persone; controllati 181 veicoli; controllate strutture ricettive, lo scalo ferroviario di Loreto Stazione, le autostazioni del trasporto pubblico urbano ed extraurbano; effettuati posti di blocco nella Piazza Kennedy di Villa Musone, passando al setaccio tutte le persone notate in transito nella zona.

Più in particolare nella serata di mercoledì, nel centro abitato di Castelfidardo, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente a quelli dell’Aliquota Radiomobile del Norm di Osimo, traevano in arresto una donna di 40 anni, cittadina italiana, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione di pene concorrenti, per il reato di furto aggravato, commesso in Ancona, per il quale dovrà scontare 6 mesi di reclusione.

Nella giornata di ieri, la Stazione Carabinieri di Loreto ha deferito in stato di libertà un cittadino italiano, 26enne, ritenuto responsabile di furto in danno di esercizio commerciale di quella zona, per aver asportato profumi per un valore di circa 300 euro.

Per quanto concerne i furti in danno di aziende, che si sono verificati verso la metà del corrente mese, il Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo ha chiesto l’emissione di due fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti soggetti che avevano sottratto prodotti ad aziende di Castelfidardo e tratti in arresto dalla Polizia Stradale di Cassino (FR) su segnalazione dei Carabinieri di fidardensi.

L’attività preventiva proseguirà nei prossimi giorni, durante le festività del Santo Natale e l’ultimo dell’anno.

