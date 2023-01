Polizia e carabinieri hanno intensificato i controlli nel centro di Fabriano

FABRIANO – Proseguono con costanza i controlli di ordine e sicurezza pubblica promossi dal Questore di Ancona Cesare Capocasa.

Sotto la direzione del Commissariato di P.S. di Fabriano, poliziotti e carabinieri hanno svolto servizi straordinari di controllo del territorio concentrandosi nelle aree del centro cittadino, maggiormente affollate nell’orario pomeridiano, e nelle aree periferiche.

In particolare, il contingente impiegato nel servizio di ordine pubblico, ha assicurato la sua presenza lungo le vie del centro cittadino, controllando mezzi e persone lungo Corso della Repubblica e Piazza del Comune proseguendo per Via Ramelli e le Conce generalmente frequentate da giovani e giovanissimi provenienti anche dai comuni limitrofi.

Nel corso del servizio sono state attenzionate anche le aree commerciali e le vie dello shopping particolarmente affollate, da residenti e non, in questo periodo di saldi allo scopo di prevenire e reprimere potenziali azioni illecite di persone solite approfittare di tali circostanze per arrecare pregiudizi ad esercenti commerciali ed avventori.

Il servizio ha assicurato un penetrante controllo del territorio mediante il controllo di persone e veicoli. In definitiva sono state identificate 36 persone, controllati 19 veicoli e 4 esercizi commerciali intercettando una sola persona con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e, in particolare, per furto.

Poliziotti e Carabinieri hanno supervisionato anche le aree periferiche che nelle settimane scorse sono state teatro di numerosi furti in abitazione e, in particolare, nella fascia oraria che è stata privilegiata dai malintenzionati; nel corso del servizio non sono state riscontrate anomalie, né mezzi né persone sospette a riprova, anche, dell’efficacia deterrente della costante visibilità delle forze dell’ordine sul territorio.

