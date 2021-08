Un arresto e due denunce: controlli dei Carabinieri a Osimo e lungo la Rivera del Conero

OSIMO – Nel tardo pomeriggio e nella serata di sabato, ad Osimo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno del traffico di sostanze psicotrope autonomamente condotte, predisponevano un mirato servizio di osservazione, controllo e pedinamento nel corso del quale hanno tratto in arresto un italiano di 21 anni del luogo, colto nella flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato controllato alla guida della propria autovettura e, a seguito di perquisizione personale e locale, i militari rinvenivano nell’abitacolo due involucri contenenti complessivamente 130 grammi di hashish e la somma di 5.000 euro, risultata provento di illecite precedenti cessioni di droga.

Nel corso dell’operazione veniva individuato e denunciato, in stato di libertà, per la stessa ipotesi di reato, un altro italiano, 20 anni, osimano, che sottoposto a perquisizione domiciliare, risultava detenere 17 grammi di marijuana, bilancini elettronici di precisione e altro materiale destinato alla preparazione di dosi.

Nei confronti della persona arrestata si è appena conclusa l’udienza con rito direttissimo innanzi al Tribunale di Ancona, che ha convalidato l’arresto, con processo rinviato al 14 settembre, su richiesta dei termini di difesa, e disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nelle comune di Osimo.

Nell’ultimo weekend di Ferragosto, fino alle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Osimo, hanno eseguito controlli straordinari del territorio, con particolare riguardo al capoluogo osimano ed ai comuni della Riviera del Conero.

In particolare, a Sirolo e Numana si è operato con il supporto di una Squadra d’Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, assegnato in rinforzo all’Arma territoriale in ambito provinciale, sin dall’inizio del corrente mese, ad integrazione dell’ordinario dispositivo dispiegato sul territorio, con finalità preventive riguardo alla commissione di reati in genere ed assembramenti in violazione alle vigenti disposizioni in tema di contrasto alla pandemia da Covid-19.

I controlli hanno avuto luogo nei punti nevralgici del territorio, caratterizzati da significativi movimenti di veicoli e di richiamo per la popolazione residente e turisti, svolti sia utilizzando autovetture di servizio che mediante l’impiego di pattuglie a piedi, nelle aree urbane interdette al traffico veicolare.

Particolare attenzione è stata rivolta al litorale, con lo scopo di prevenire atti vandalici nei confronti delle strutture degli stabilimenti balneari e degli esercizi pubblici e vigilare sul rispetto delle norme sancite dalle ordinanze recentemente emanate dalle autorità locali.

Nel corso del servizio, sono state utilizzate 13 pattuglie, controllate 119 persone, arrestata una persona per droga, denunciata un’altra, sempre per droga, ed un’altra per furto. Infine sono state anche elevate 2 contravvenzioni al codice della strada.

