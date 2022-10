Troppo alcol nelle vene, patenti ritirate ed automobilisti sanzionati dai carabinieri

FABRIANO – Nel fine settimana sono stati potenziati i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Fabriano.

Nel dettaglio, ad Arcevia, i carabinieri di Cupramontana hanno sanzionato amministrativamente un uomo di 40 anni, del posto, per ubriachezza molesta: per lui una multa di 102 euro.

A Fabriano, invece, sono stati tre gli interventi dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. Un ventenne di nazionalità albanese e residente fuori regione è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza. Fermato per un controllo allo svincolo Fabriano Ovest, aveva un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. Nei suoi confronti è scattata la sanzione amministrativa di 543 euro ed il ritiro della patente.

In via Dante, sempre nelle notti scorse, un uomo del posto di 40 anni è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico sopra 1,5 g sul litro. Il conducente è stato denunciato, la patente ritirata, elevata la sanzione amministrativa e l’auto affidata al proprietario.

In via Casoli, invece, un fabrianese di 30 anni è stato fermato per il controllo e l’alcoltest ha dato un valore superiore a 1,3 grammi sul litro. In più, nel corso della perquisizione veicolare, è stato rinvenuto poco meno di un grammo di hashish. L’uomo è stato denunciato per guida stato di ebbrezza, la patente ritirata ed è scattata anche la sanzione amministrativa, l’auto è stata affidata ai familiari ed è stato inoltre segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

I controlli proseguiranno sia oggi che domani con più uomini e più mezzi in tutta l’area di riferimento dei Carabinieri della Compagnia di Fabriano.

