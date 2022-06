Troppo alcool nelle vene, patenti ritirate dai carabinieri

FABRIANO – Nel fine settimana, e in contemporanea con il Palio, i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato nelle ore serali e notturne gli abituali controlli nelle vie del centro, con quattro pattuglie di cui una in borghese.

Un trentenne residente nel comprensorio aveva un tasso alcolemico a quota 1,7 grammi su litro. Un fabrianese di 26 anni, invece, aveva un tasso alcolico a quota 1,3 g/l. Un 25enne, infine, aveva un tasso alcolemico sopra 1,1 g/l. Per tutti e tre gli automobilisti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno disposto il ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con l’auto affidata a persona di fiducia.

Nella notte del patrono, 24 giugno, un 30enne di Fabriano è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta e per manifestazione oltraggiosa verso i defunti. Un 21enne di Fabriano, invece, è stato sanzionato per ubriachezza molesta.

