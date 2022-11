Troppo alcol, altre patenti ritirate nei controlli del fine settimana

FABRIANO – I Carabinieri della Compagnia di Fabriano, nei controlli del fine settimana, hanno ritirato tre patenti ad altrettanti automobilisti.

Nei primi due casi il tutto è avvenuto dopo incidente stradale, con soli danni ai mezzi. A Sassoferrato un 47enne del posto aveva un tasso alcolemico sopra quota 2.6 g/l. Per lui patente ritirata, auto sequestrata, contravvenzione e denuncia per guida in stato di ebbrezza.

A Fabriano stesso scenario: tamponamento senza feriti. I militari della stazione di Cerreto d’Esi, sul posto per un potenziamento dei servizi di osservazione, hanno controllato l’automobilista: il conducente aveva un tasso alcolemico sopra 2,2 g/l. E’ un 34enne nato in Albania e residente a Fabriano. Patente ritirata, auto sequestrata, denuncia per guida in stato di ebbrezza.

A Fabriano, invece, un 44 enne del posto, in piena notte, nel quartiere Santa Maria, è stato fermato per un controllo dalla pattuglia del Nucleo Radiomobile. Aveva un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e inferiore a 0,8. Per questo si è proceduto con il ritiro della patente e a la sanzione da 543 euro.

