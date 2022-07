Il nuovo Questore di Pesaro Raffaele Clemente in visita alla Cna

PESARO – Il nuovo Questore di Pesaro Raffaele Clemente ha fatto visita alla sede provinciale della CNA di Pesaro e Urbino incontrando il presidente dell’associazione Michele Matteucci e il segretario provinciale Moreno Bordoni.

Tanti i temi affrontati nel corso dell’incontro. A cominciare dalla situazione economica provinciale nel territorio alla questione della sicurezza. Al nuovo Questore, che ha trovato nella nostra realtà un sistema economico vivace, Bordoni e Matteucci hanno assicurato il massimo impegno – anche attraverso la collaborazione con le parti sociali e tutti gli altri soggetti economici – affinché questo tessuto e modello fatto di tante micro e piccole imprese venga preservato e sostenuto.

In questo senso è importante anche l’impegno che la CNA potrà offrire alle forze di Polizia nel controllo del territorio e nel segnalare tempestivamente ogni forma o tentativo di condizionamento o di infiltrazione illegale nelle attività economiche della città. Gli imprenditori e i loro dipendenti sono infatti le miglior sentinelle del territorio e dunque è importante che associazioni come la CNA cerchino di tutelare le attività sane e regolari ed in questo la collaborazione con le Forze dell’ordine diventa strategica.

Per Bordoni e Matteucci “La difficile congiuntura economica costituita essenzialmente dall’aumento del costo delle materie prime e dell’energia, da un’inflazione galoppante ed ora dalla instabilità politica, impone il massimo dell’impegno affinché le imprese possano continuare a lavorare e produrre. E l’attenzione rivolta dal neo Questore di Pesaro al settore delle attività produttive e a chi le rappresenta indica non solo una grande sensibilità ma anche un patto non scritto di collaborazione e confronto che lascia ben sperare per il futuro”.

Nella foto: da sinistra il presidente provinciale Cna Michele Matteucci, il Questore Raffaele Clemente e il segretario Cna di Pesaro e Urbino, Moreno Bordoni

