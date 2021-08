E’ morto Rino Galli, la Cna di Pesaro e Urbino perde uno dei suoi padri fondatori

PESARO – La CNA di Pesaro e Urbino perde uno dei suoi padri fondatori. Si è spento ieri all’età 89 anni, Rino Galli, storico artigiano di Montefabbri tra i primi ad aderire all’Unione provinciale artigiani poi trasformatasi in CNA.

Il nome di Rino Galli appare tra quelli che nel primo dopoguerra hanno contribuito a far nascere la CNA e successivamente ad aprire la sede di Montecchio di Vallefoglia. Tenacemente attaccato alla sua Montefabbri non ha mai voluto trasferire altrove la sua apprezzata attività artigianale di sarto.

Oltre a realizzare abiti per uomo su misura, Rino Galli applicava la sua maestria di sarto anche nel mondo del lavoro realizzando divise per tranvieri, netturbini e dipendenti comunali. Un sarto del lavoro conosciutissimo e benvoluto per la sua grande e innata simpatia e attaccamento al suo borgo natìo.

In CNA hanno poi trovato lavoro negli anni anche i suoi due figli: Stefano e Marco che ora occupano posti di rilievo all’interno dell’associazione.

Il segretario provinciale della CNA, Moreno Bordoni, il presidente Michele Matteucci e il presidente onorario Alberto Barilari nell’esprimere i propri sentimenti di cordoglio vicinanza alla famiglia e ai colleghi Marco e Stefano, ricordano la figura di Rino Galli: “Un artigiano con la maiuscola; un uomo attaccato al suo lavoro, alla sua terra e alla sua comunità che ha contribuito non solo alla nascita della CNA ma all’affermazione dei valori dell’artigianato e del lavoro”.

I funerali di Rino Galli si terranno domani nella Chiesa di San Gaudenzio di Montefabbri (alle ore 15).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it