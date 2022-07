Tre giovani bloccati dai carabinieri con gli stupefacenti

FABRIANO – Continua l’impegno dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Marcucci, contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Negli ultimi giorni sono stati effettuati diversi controlli. Una pattuglia in borghese ha segnalato come assuntore un giovane marocchino di 33 anni, residente fuori provincia, che è stato fermato in tarda serata in via Casoli, a Fabriano, mentre circolava con la propria auto.

Nel corso della perquisizione personale sono stati rinvenuti quasi quattro grammi di cocaina. Oltre la segnalazione anche la patente sequestrata.

A Cerreto d’Esi, invece, sempre dopo cena, in prossimità del parco, un giovane del posto, di 29 anni, è stato segnalato come assuntore perché è stato trovato in possesso di meno di un grammo di hashish.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fabriano hanno denunciato per detenzione e spaccio di stupefacenti un uomo di Fabriano (34 anni). Bloccato mentre camminava, con fare sospetto, nel centro storico.

Nel corso della perquisizione personale e poi nella successiva perquisizione nella sua abitazione, sono stati complessivamente rinvenuti e sequestrati oltre 30 grammi di hashish e otto di marijuana. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

