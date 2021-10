Città sotto controllo, denunce e patenti ritirate ad Arcevia e Fabriano

FABRIANO – Dieci pattuglie, nel fine settimana, hanno effettuato i controlli a Fabriano. Impegnati sia carabinieri in divisa, sia in borghese. Nel dettaglio è stata ritirata una patente ad un automobilista del posto di 52 anni che è stato fermato in via Dante: l’alcol test segnava un valore compreso tra 0.6 e 0.8 grammi su litro. Per lui anche una sanzione amministrativa.

I carabinieri di Arcevia, impegnati, sempre nel weekend anche in città per una serie di controlli, hanno denunciato, per guida in stato di ebbrezza, un fabrianese di 59 anni che circolava, in via XIII Luglio, con un tasso alcolemico superiore a 0.8 grammi su litro. Disposto anche il ritiro della patente.

In via Casoli, invece, i carabinieri di Fabriano hanno fermato un 25enne, residente fuori provincia. Al controllo è risultato particolarmente nervoso. Nel corso della perquisizione dell’auto sono state rinvenute due confezioni contenenti rispettivamente 2 grammi e quasi 1 grammo di hashish. E’ stato segnalato come assuntore di stupefacenti.

Nel corso dei servizi di osservazione, a piedi, nel centro storico di Fabriano, sempre di notte, è stato multato un 35enne del posto. Visibilmente ubriaco e arrabbiato con altre persone, bestemmiava anche durante il controllo del documento. Doppia multa per lui: per “ubriachezza molesta” e per “bestemmia e manifestazione oltraggiosa verso i defunti”.

