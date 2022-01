Denunce e segnalazioni a Fabriano, fine settimana di controlli da parte dei carabinieri

FABRIANO – Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato una serie di controlli coordinati tra le varie stazioni che appartengono alla città della carta.

Sono state impiegate 3 pattuglie, più una in borghese. Complessivamente, nelle ore notturne, tra le 19 e le 7, sono stati fermati 65 mezzi a Fabriano. In via Dante due giovani residenti a Fabriano e nati in Romania, di 28 e 20 anni, sono stati fermati per un controllo. Il primo, conducente del mezzo, aveva un tasso alcolemico sopra un grammo su litro. Per lui patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il passeggero, invece, aveva addosso più di 3 grammi di cocaina ed è stato segnalato alla Prefettura di Ancona come assuntore di sostanze stupefacenti.

In centro, in prossimità del parco, un giovane di 22 anni residente a Fabriano e nato in Albania, è stato invece sorpreso alla guida del mezzo con un tasso alcolemico sopra quota 1 grammo su litro. Anche per lui patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza.

