A Tolentino da venerdì a domenica le selezioni regionali dei campionati italiani elite di pugilato

di GABRIELE FRADEANI

TOLENTINO – La Tolentino Boxe, di recente costituzione, organizza al Palasport di Via della Repubblica, le selezioni regionali dei campionati italiani elite, la massima categoria dilettantistica.

Una tre giorni: venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 novembre che vedrà i migliori pugili delle della nostra regione sfidarsi nelle rispettive categorie di peso per conquistare il titolo che darà poi loro il diritto di rappresentare le Marche alla rassegna nazionale in programma a Roma per la prima settimana di dicembre. Ben venticinque atleti iscritti che nelle categorie dei 63,5-67-71 inizieranno dai quarti: tre combattimenti per aggiudicarsi il titolo regionale. Ad ogni giornata la società affiancherà ai matches ufficiali altri incontri di grosso interesse.

Difficile, soprattutto in uno sport come il pugilato in cui talvolta un solo colpo può determinare la vittoria o la sconfitta e sconvolgere ogni pronostico, anche i più accreditati, prevedere in anticipo chi vestirà la maglietta di campione regionale. Nondimeno esaminiamo le categorie più interessanti ed evidenziare coloro che sulla carta hanno le maggiori probabilità di successo.

Nei 60 kg il più accreditato è sicuramente Karimi Ali, un afgano di origine, della Dorica 2006 che vanta una grossa esperienza unita a doti agonistiche che lo conducono a portare in match sulla media e corta distanza con una boxe apprezzatissima dal pubblico.

Nei 63,5 kg fra i quattro pretendenti preferiamo Sulcaj Klajdi della Audax di Fano che ha sicuramente più esperienza degli altri competitor. Potrebbe creargli qualche problema Kpogo Geremie della B.C.Castelfidardo.

Nei 67 kg sono iscritti cinque atleti. A nostro avviso due potrebbero essere i papabili: Carlucci Gianluca della Phoenix di Fano e Gironelli Elia dalla Boxing Academy di Porto San Giorgio. La bilancia pende a favore di quest’ultimo che ha una maggiore spinta agonistica.

Nei 71 kg fra i quattro atleti in gara spicca il nome di Alessandro Baldoni della Upa di Ancona, un pugile dotato di buona tecnica e discretamente potente. Unica riserva l’età che avanza; probabilmente saranno i suoi ultimi campionati ma anche per questo darà il massimo .Unico ostacolo sarà il fermano Piangerelli, altro ottimo elemento.

Appuntamento imperdibile quindi per gli appassionati di boxe a Tolentino al Palasport con inizio dei combattimenti il 4 e 5 novembre alle ore 20 mentre domenica 6 alle ore 17.

