Trentenne arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti

FABRIANO – Un fabrianese di 30 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri di Fabriano per spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è iniziato al parco Regina Margherita quando un militare, non in servizio, si accorge di strani movimenti tra due giovani tanto da presentarsi e fermare i presenti.

Una volta arrivata la pattuglia si scopre, da ulteriori accertamenti, che il giovane aveva ceduto uno spinello ad un 25enne del posto con cui stava conversando. L’uomo, condotto in caserma, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Aveva occultato, tra gli indumenti, 18 grammi di hashish, un piccolo bilancino di precisione, due dosi di hashish pronte all’uso. Sono stati anche sequestrati poco più di 300 euro di denaro in contanti, di piccolo taglio.

Il 30enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Posto ai domiciliari ha atteso l’udienza di convalida che si è tenuta oggi, presso il Tribunale di Ancona. L’arresto è stato convalidato. L’uomo è stato messo in prova ai Servizi sociali. Il 25enne, invece, è stato segnalato come assuntore.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it