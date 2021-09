In un’azienda incendio di un silos

PETRITOLI – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in un’azienda di Petritoli per un incendio in un silos, contenente un pannello, di semi di girasole.

Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco, con autobotte e autoscala, che hanno monitorato le temperature all’interno con la termocamera e hanno poi proceduto allo svuotamento del silos di 100 metri cubi di volume.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it