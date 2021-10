Un giovane arrestato dai Carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti

FABRIANO – I carabinieri di Fabriano hanno arrestato un 27enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto ieri nell’abitazione del giovane, in centro. I carabinieri, in borghese, hanno notato uno strano via vai di persone provenire da quella piccola strada dove non circolano auto, in prossimità dell’appartamento del giovane in questione, e si sono insospettiti.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati 20 grammi di hashish al secondo piano dello stabile, mentre al piano terra, quello che si affaccia sulla via, sono stati sequestrati un bilancino di precisione e 185 euro in banconote di piccolo taglio.

L’arresto, questa mattina, è stato convalidato dal Tribunale di Ancona. Subito dopo, per il giovane, c’è stata la sospensione della pena, mentre è stato sanzionato con una multa di oltre mille euro.

