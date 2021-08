Intensificati dai Carabinieri i controlli anche nei centri dell’entroterra

FABRIANO – I Carabinieri della Compagnia di Fabriano, l’altra notte, hanno effettuato mirati servizi nei centri urbani di Fabriano, Cerreto d’Esi e Serra San Quirico con l’obbiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica.

I controlli, articolati con più dispositivi, grazie all’utilizzo delle apparecchiature in dotazione, sono stati numerosi ed hanno permesso di sottoporre a prove specifiche 55 conducenti di auto.

Il risultato dei controlli è stato di 6 patenti ritirate tra uomini e donne, di età compresa tra i 31 ed i 73 anni, per guida in stato di ebbrezza alcolica che variava tra 0,6 e 2,15 gr/l, denunciando 5 persone, residenti nella provincia di Ancona. In particolare modo uno di questi, nella tarda nottata aveva una spiccata alitosi alcolica, tale per cui veniva sottoposto alla prova dell’etilometro risultando positivo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it