Festività tranquille nel Fabrianese grazie ai controlli intensificati dai Carabinieri

FABRIANO – I Carabinieri della Compagnia di Fabriano, a seguito dei controlli conseguenti le festività di fine anno, hanno effettuato dei servizi in tutto il territorio per la prevenzione e la repressione dei reati in genere, controllando i principali punti d’aggregazione e quelli a maggior rischio di assembramento, impegnando personale dell’Aliquota Radiomobile, delle locali Stazioni ed in abiti civili del Nucleo Operativo.

Sono stati intensificati altresì i controlli alla circolazione stradale, al fine di prevenire e reprimere violazioni al codice della strada, controllando 107 persone ed 89 mezzi, contestando alcune infrazioni, soprattutto quelle dovute alla guida in stato di ebbrezza.

Tra gli utenti della strada sottoposti ad esame alcolemico, sono state denunciate 2 persone per essersi poste alla guida con un tasso alcolemico tra 0,8 ed 1,5 gr/l e 3 persone tra 0,5 e 0,8 gr/l. Oltre la denuncia, è scattato il ritiro della patente e 2 mezzi sequestrati. Sono tutti giovani, tra i 20 e i 30 anni, tre residenti a Fabriano e due fuori provincia. Un giovane – 25 anni – della provincia di Ancona, invece, è stato sorpreso con un modico quantitativo di hashish ed è stato quindi segnalato alla Prefettura di Ancona.

