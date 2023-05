Sabato al Palaindoor torna la grande boxe con il campionato italiano tra Mattia Occhinero e Simone Rao

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Finalmente ad Ancona e precisamente presso il Palaindoor, sabato 13 maggio, si terrà una riunione di pugilato di livello nazionale quale da tempo non si vedeva nella Dorica che pure nel pugilato ha grandissime tradizioni. In palio il titolo nazionale professionisti dei pesi piuma fra l’anconetano Mattia Occhinero ed il toscano Simone Rao. Un match di grande interesse in cui Mattia Occhinero avrà l’opportunità di tornare a fregiarsi di un titolo che già conquistò lo scorso anno. Vero è che il Palaindoor al pugilato non ha portato fortuna, vedasi il match del 15 aprile del 2016 in cui Michele Focosi perse malamente l’opportunità di fregiarsi del titolo nazionale dei pesi leggeri battuto per ko da Marco Siciliano alla prima ripresa, ma ora è il momento di dare a questa stupenda location l’occasione di conquistare un titolo nazionale anche nella boxe.

Ma veniamo al pugile anconetano; chi è Mattia Occhinero? 26 anni, comincia giovanissimo a 13 anni, e da dilettante si evidenzia come un buon pugile, più volte campione regionale, senza peraltro mai giungere a livelli di alta classifica. Il suo migliore successo: un bronzo nel 2019 nella categoria dei pesi gallo. Poi passa professionista il 7 aprile del 2019 ed incappa nella pandemia che gli consente, come a tutti gli atleti di ogni sport, una modesta attività. Dimostra peraltro da subito di avere molte chance in più rispetto al dilettantismo. I suoi colpi fanno più male e questo si riflette sulle sue vittorie che cominciano a giungere prima del limite tanto è vero che oltre la metà dei suoi avversari finiscono al tappeto ben prima dei round in programma. La vera svolta e la sua consacrazione a pugile di interesse nazionale avviene lontano da Ancona e dalla Italia, quando nell’agosto del 2021 ha accettato un combattimento in Danimarca contro l’astro nascente Michael Nielsen, pugile locale imbattuto, e, contro ogni pronostico, l’ha messo ko in due riprese davanti ai suoi fan al Centret Ringkobing di Rofi. Da allora ha messo out sia Alessandro Lozzi che Mattia Musacchi a Ferrara conquistando il titolo nazionale dei pesi piuma. Poi in uno dei match più belli dello scorso anno, per equilibrio dei valori, agonismo e tecnica, ha perduto titolo ed imbattibilità contro Mattia De Bianchi. Ora avendo il campione optato per una competizione europea il titolo è rimasto vacante e Mattia Occhinero è stato scelto unitamente a Simone Rao per disputarselo.

Simone Rao è più giovane del pugile anconetano di tre anni, ne ha ventitre, è stato un buon dilettante: il suo migliore piazzamento è stato un bronzo ai campionati italiani nella categoria dei 52 kg. E’ un toscano, nasce a Firenze e si allena a Lastra a Signa. Passa professionista nel 2019 ed ha sin qui disputato sette combattimenti ed è tutt’ora imbattuto. Si è esibito sempre in Toscana e segnatamente a Lastra a Signa. E’ un discreto tecnico molto veloce che non disdegna neppure lo scontro alla media e corta distanza .

La Upa di Ancona, dove Occhinero è nato pugilisticamente e dove si sta allenando, si è aggiudicata il combattimento che farà svolgere appunto al Palaindoor in collaborazione con la Boxing Duran di Ferrara. La riunione inizierà alle 19 con una nutrita serie di dilettanti, 10 combattimenti, poi un professionista di grosso richiamo: Aleksander Ramo della scuderia Boxing Duran di Ferrara, pugile di origine albanese imbattuto in nove combattimenti e allenato sovente nella palestra del Boxing Club Castelfidardo dai tecnici Marra e Gabbanelli. Per l’occasione gli verrà opposto il moldavo Maxim Zaplitni: pugile mancino di 27 anni che ha esordito lo scorso anno ed ha sin qui superato tre avversari, restando imbattuto. Sulla carta dovrebbe essere più tecnico di Aleksander Ramo che peraltro vanta una potenza notevolmente superiore; ha infatti una percentuale di vittorie prima del limite del 44% contro nessuna del suo avversario che ha vinto sempre ai punti.

Il main event, il match clou per il titolo, dovrebbe disputarsi intorno alle 22,30/23. I biglietti, già in vendita sono stati stabiliti in 30 Euro per il parterre, 20 per la tribuna e 10 per gli under 18. La conferenza stampa si svolgerà oggi alle ore 12 presso la sede regionale del Coni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it