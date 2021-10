Sabato allo stadio anconetano di Torrette la Gls Dorica ripropone una manifestazione pugilistica

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Sabato 16 ottobre con inizio alle ore 16,30 presso lo Stadio comunale di Torrette la Gls Dorica presenta una dilettantistica che prevede otto combattimenti fra pugili marchigiani e romagnoli.

Quattro fra gli youth, giovani entro i 18 anni, e quattro fra gli elite. Per le Marche saranno presenti atleti della GLS Dorica, della Nike di Fermo, la Pugilistica Jesina, la Phoenix e la Pug. Dorica; per la Romagna la Carabini Italica, la Ravenna Boxe e la Boxe Sant’Arcangelo. La parte del leone è affidata alla società organizzatrice che schiera cinque atleti fra cui da visionare con particolare interesse il 64 kg Iengo ed il 75 kg Latini, opposti rispettivamente a Carlucci della Phoenix e a Ben Trifa Saber della Nike di Fermo, avversari di rilievo.

Da evidenziare anche Squillante della Dorica e Sbriccoli della Nike di Fermo non solo per la componente campanilistica ma anche per la loro fisicità che al peso di 81 kg promette grosse emozioni ed anche Caporelli della Dorica che cercherà di battere il romagnolo Fontana. Parecchi elementi di interesse che non mancheranno di accontentare il pubblico che nel rispetto delle norme antiCovid vorrà assistere e che si preannuncia numeroso.

Il programma

Youth kg 60: Soldato Michael (GLS Dorica) vs Gramaccini Antonio (Nike); Serraiocco Tommaso (GLS Dorica) vs Kolodziej Davide (Pug. Jesina); Kg 64: Iengo Alez (GLS Dorica) vs Carlucci Gianluca (Phoenix Boxe); Kg 81: Squillante Diego (Pug. Dorica) vs Sbriccoli Luigi ( Nike); Elie 2^ kg 64: Stella Matteo (GLS Dorica) vs Mujahed Nur (Pug. Jesina); kg 69: Caporelli Stefano (Pug. Dorica) vs Fontana Marco (Carabini Italica); Kg 75: Latini Kevin (GLS Dorica) vs Ben Trifa Saber (Nike); Kg 91: Bezzi Matteo (Boxe Sant’Arcangelo) vs Stana Alexanru (Ravenna Boxe)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it