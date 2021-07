Boxe spettacolo nella piazza-bomboniera di Montegiorgio

di GABRIELE FRADEANI

MONTEGIORGIO – Colpo d’occhio veramente eccellente su uno dei borghi più belli della regione. Una piazzetta bomboniera in cui il tempo non sembra passato con un ring al centro e la poca gente intorno, quella che rimane in questi bellissimi paesi che per ovvie ragioni economiche non riescono a trattenere i giovani.

Sei incontri, quello che si è potuto fare con la difficoltà di trovare atleti per la recrudescenza della pandemia ed il periodo festivo che hanno costretto diverse palestre a limitare la loro attività.

Riunione comunque godibile con incontri equilibrati seguiti con attenzione dagli intervenuti. Vi era forte attesa per il match che vedeva l’anconetano Gioacchini della Nuova Pugilistica Dorica di Adelchi Tonucci opposto allo svizzero Guerrini del Boxe Club di Ascona.

Due tecnici a confronto con pochi colpi a segno ma di ottima fattura: entrambi longilinei e portati ad una boxe condotta dalla lunga distanza; due riprese in cui la superiorità di Gioacchini era solo accennata ma poi nella terza conclusiva è diventata evidente tanto da consentirgli di conseguire una netta vittoria. Colpi diritti ed angolati, Gioacchini è sicuramente un talento in formazione che potrebbe darci grosse soddisfazioni.

Altro match interessante quello fra Gramaccini di Fermo e l’abruzzese De Araujo: anche questo abbastanza equilibrato deciso nelle ultime battute in cui il marchigiano è andato a segno con efficacia. Match intenso quello che ha visto la vittoria di Tarquini su Gualdi con i due alla corta distanza per tutte le riprese. Colonna di Pesaro l’ha spuntata grazie alla propria superiorità fisica davanti a Chiera del Club Ascona che è stato più preciso ma sicuramente più avaro nel portare i colpi.

Arbitri Giudici: Sauro Di Clementi, Fabrizio Longarini, Fabrizio Hernandez, Elisa Pecorari; Commissario di Riunione: Oreste Mariani; Medici di bordo ring: Paolo e Roberto Bruscoli; Speaker: Kristel Talamonti; Cronometrista: David Rocco.

Il dettaglio

Schoolboy kg 54: Anzidei Gabriel Ramon ( Pug. Rosetana) b. Memishaj Alan (Edera Boxe Ravenna); junior kg 54: Colonna Cristian (Boxe Minchillo) b.Chiera Michael (Boxe Club Ascona-Svizzera); kg 60: Tarquini Lorenzo (Pug. Kaflot) b. Gualdi Giacomo (Edera Boxe Ravenna); Youth kg 64: Mazzoli Francesco (Biagini Rimini) b. Bregu Xhonatan (Nike); kg 57: Gramaccini Antonio ( Nike) b. De Araujo Pereira (Pug. Giuliese); Elite kg 64: Gioacchini Leonardo (Pug. Dorica) b. Guerrini Marvin (Boxe Club Ascona – Svizzera)

