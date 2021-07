Un gatto rimasto intrappolato salvato dai Vigili del fuoco

PESARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 17:30, al Palazzetto dello Sport di Pesaro per un gatto rimasto intrappolato, da diversi giorni, in un condotto per l’aerazione.

La squadra del Vigili del fuoco, appena giunta sul posto, ha dovuto tagliare una lamiera del condotto per raggiungere e portare in salvo l’animale.

