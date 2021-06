Un attestato di Civica benemerenza alla Stazione Carabinieri di Loreto

LORETO – Presso il Parco delle Rimembranze, il sindaco Moreno Pieroni, nell’ambito della cerimonia per la consegna della Costituzione Italiana ai giovani che hanno compiuto, o compiranno nel 2021, il 18° anno, ha conferito alla locale Stazione Carabinieri un Attestato di Civica Benemerenza, con la seguente motivazione: “Per la meritoria attività che svolge sul territorio lauretano ed in particolare per il prezioso contributo sociale e l’impegno profuso nell’esercizio dei propri compiti, a favore della popolazione lauretana, nel periodo emergenziale da covid-19”.

Il premio, sancito con Delibera della Giunta comunale del 15 maggio e consistente in una pergamena con medaglia, è stato ricevuto dal Luogotenente Carica Speciale Marcello Iarba, comandante della Stazione, in rappresentanza dell’intero Reparto.

Alla cerimonia, oltre alla autorità locali, hanno presenziato circa 50 persone, nel rispetto delle vigenti disposizioni volte al contenimento del fenomeno pandemico in atto.

