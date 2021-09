Trentaseienne arrestato per estorsione dai Carabinieri di Loreto

LORETO – L’altra mattina i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa il giorno precedente dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ancona dott.ssa Sonia Piermartini, nei confronti di un 36enne, cittadino italiano di origine siciliana, resosi responsabile del reato di estorsione.

L’attività investigativa condotta dall’Arma lauretana permetteva di definire un quadro indiziario a carico del suddetto in ordine al cennato delitto, perpetrato il 2 agosto a Loreto, in danno di una ditta dì materiale edile del posto, durante il quale l’indagato si presentava con un bastone ed una catena in metallo avvolta intorno al braccio e chiedeva ad un dipendente la consegna immediata di materiale (rete metallica, paletti di sostegno e vari accessori). Ultimata la consegna, all’atto del pagamento corrispondente ad una cifra di circa 500 euro, l’estortore ne consegnava solo 100, rivolgendo ulteriori minacce di morte al dipendente della ditta, il quale intimorito si allontanava a bordo del mezzo aziendale.

Il 36enne, tratto in arresto in località Grotte tra Loreto e Porto Recanati, e posto agli arresti domiciliari, è evaso nello stesso pomeriggio, motivo per il quale è stata richiesta ed ottenuta dalla medesima Autorità Giudiziaria l’aggravamento della misura custodiale. L’uomo è stato rintracciato ieri in un’abitazione di Porto Potenza Picena e tratto nuovamente in arresto ed associato alla Casa Circondariale di Ancona Montacuto.

