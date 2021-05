Valentina Marra e Alessia Corradetti ai Campionati Italiani femminili di pugilato con molte chances

La manifestazione tricolore è in programma nel fine settimana (28-30 maggio) a Roseto degli Abruzzi

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Dal 28 al 30 maggio prossimi si svolgeranno a Roseto degli Abruzzi i Campionati Italiani femminili di pugilato.

Due le nostre ragazze impegnate nella competizione: la pesarese Valentina Marra nella categoria junior 60 kg e la fermana Alessia Corradetti nella categoria youth kg 54. Una partecipazione quantitativa modesta ma qualitativamente molto valida per la caratura delle nostre atlete.

Nella categoria junior, atlete di età compresa fra i 15 e 16 anni, abbiamo ottime probabilità di successo con Valentina Marra del Boxing Club Pesaro. Una giovanissima che sin dal suo esordio si è distinta a livello internazionale. Ha conquistato nel 2019 Il titolo europeo, categoria schoolboy, ha vestito la maglia nazionale in diverse occasioni e, lo scorso anno, è arrivata seconda ai campionati italiani juniores.

Quest’anno ci riprova nella stessa categoria e fra i 60 kg è considerata l’atleta più qualificata per il titolo. E’ guidata in palestra ed all’angolo dal maestro Antonio Raspugli, uno dei nostri tecnici più qualificati, che nutre molte speranze su questa atleta che ha caratteristiche di vertice. Se la dovrà vedere con Chianese Gioia, Cascia Veronica e Giudice Maria Benedetta, rispettivamente rappresentanti della Campania, dell’Emilia e Sicilia; tutte atlete qualificatissime ma sicuramente alla portata della nostra portacolori.

Nella categoria youth, atlete di età compresa fra i 17 e 18 anni la Nike di Fermo schiera Alessia Corradetti nei 54 kg. E’ un’atleta che boxa dal 2017, ha partecipato lo scorso anno ai campionati italiani junior ed ha disputato 17 combattimenti. E’ grintosa, portata al combattimento a distanza ravvicinata. Sarà guidata all’angolo da Fausto Rocco.

Per lei il torneo, almeno sulla carta, risulta particolarmente difficile perché nella sua categoria di peso troverà ben sette pretendenti: Lombardo Federica, Massone Giulia, De Persio Aurora, Scognamiglio Roberta, Cangelosi Desirèe, Pozzi Martina e Biondo Francesca in rappresentanza rispettivamente delle Fiamme Oro, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Lazio e Piemonte. La Corradetti peraltro ci ha abituato a scatti di orgoglio in cui riesce ad esprimere tutto il suo potenziale e, nel caso, resta avversaria difficile per tutti soprattutto quando, come ora, rappresenta la propria regione in competizione di rango.

Sarà presente alla rassegna, come in tutte le manifestazioni in cui sono impegnati i nostri portacolori, il presidente regionale Luciano Romanella che porterà il saluto della nostra regione e supporterà le nostre atlete.

