Pochi matches ma tutti validi a Fermo per le selezioni regionali

FERMO – Selezioni regionali elite Marche/Umbria ridotte veramente all’osso stante l’imperversare della pandemia che ha ridotto notevolmente le presenze in parte per la mancanza di allenamento degli atleti e conseguente aumento di peso, per la positività di alcuni ed anche per un comprensibile timore di contrarre il contagio. Detto ciò nella loro esiguità le serate, condotte dalla Nike di Fermo nel rispetto del protocollo imposto dal Covid 19, sono state godibili con matches equilibrati ed agonisticamente validissimi.

Nella prima serata, fuori torneo, il combattimento più interessante e più atteso è stato quello che ha visto l’anconetano Borriello opposto a Di Gennaro di San Benedetto. Una prima ripresa a favore di Borriello apparso più determinato soprattutto per alcuni montanti veramente efficaci portati alternativamente al volto ed al bersaglio grosso. Nella seconda tornata Borriello ha cominciato ad accusare la fatica, i suoi colpi si sono fatti imprecisi e Di Gennaro, visibilmente più fresco, ne ha approfittato per fare sua la partita proponendo un forcing continuo fino al suono dell’ultimo round. Match equilibrato ma giusta la vittoria di Di Gennaro che ha terminato in crescendo.

Nella serata delle finali grossa battaglia fra Guerra delle Feretrana e Said della Boxe Kaflot. La giuria si è espressa a favore del primo ma il pugile della Kaflot non ha certamente demeritato anzi, a nostro parere, considerato anche che nella terza ripresa Guerra ha subito un richiamo ufficiale, avrebbe meritato la vittoria. Comunque, al di la del verdetto, abbiamo visto due ottimi elementi.

Nei 64 Kg Maskj della Audax ha avuto la meglio su Gironelli della Nike grazie ad una maggiore incisività.

Negli 81 kg fra Cacciapuoti e Rukaj dopo un inizio favorevole a quest’ultimo, il pugile di Fabriano è riuscito a toccare duro con un preciso diretto destro. Dopo il conteggio nel corso di un altro scambio Cacciapuoti è andato ancora a segno con il medesimo colpo e per Rukaj, visibilmente scosso, il match è terminato su questo secondo colpo.

Nei 91 l’ascolano Seghetti stava dominando un match non proprio esaltante quando il suo avversario, l’umbro Rosati è uscito da uno scambio a corta distanza con una brutta ferita sulla palpebra destra che ha costretto il medico a decretare la fine del combattimento.

Ufficiali di Servizio: Sauro Di Clementi, Elisa Pecorari, Alberto Lupi, Christian Regi; Commissario di Riunione: Emanuele Guerrieri; Medici di bordo ring: Carminio Gambacorta e Serafino Salvi; Cronometrista: Franco Polidori; Speaker: Kristel Talamonti. (G.F.)

I risultati 14/11

Kg 60 youth: Antonio Gramaccini (Nike) b. Marco De Pascalis (Audax); kg 64: David Baglioni (Nike) b. Riccardo Mellozzi ( Ascoli Boxe); junior kg 75: Marcello Di Gennaro (Pug. 1923) b. Michele Borriello (Upa); Elite kg 75: Leonardo Pulcini (Boxe Kaflot) b. Alessandro Albertini (Nike).

I risultati del 15/11

Kg 60: Ario Guerra (Pug. Feretrana) b. Said Yacouba (Pug. Kaflot); Kg 64: Yassine Masky (Audax) b. Elia Gironelli (Nike); Kg 69: Luca Di Loreto ( Ruffini Team) b. Leonardo Piangerelli (Nike) Wo; Kg 81: Francesco Cacciapuoti (Liberti Fabriano) b. Ervis Rukaj (Audax) Rsc 2^; Kg 91: Eros Seghetti (Olympia Boxe) b. Alberto Federico Rosati).

Nelle foto: Di Gennaro a segno su Borriello; Maskj contro Gironelli; il destro di Cacciapuoti che ha posto fine al match

