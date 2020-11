In uscita il nuovo libro Farfuglio come un bambino di Don Fortunato Di Noto

La presentazione su Zoom e Facebook domenica 29 novembre, alle ore 21.15

RECANATI – A poco più di tre mesi dall’uscita del libro dedicato a Don Fortunato Di Noto, il sacerdote che da oltre trent’anni lotta contro la pedofilia e la pedopornografia, Controvento Aps rafforza la collaborazione con l’Associazione Meter, e osa di nuovo con il primo volume di una nuova collana che consterà di volumi scritti proprio da Don Di Noto.

Farfuglio come un bambino è il primo titolo della collana “Pietruzze” che Don Di Noto descrive così:

“Pietruzze, da bambino erano la mia difesa e il mio grido. Lancerò delle pietruzze, come le cinque pietre di Davide contro Golia. Davide, un ragazzo che sconfisse il potente nemico: “…questo ragazzetto, cioè Davide, coraggiosamente progettò d’avanzare contro il gigante, fiducioso non delle sue forze ma del nome del suo Dio. (…)” (cfr. S. Agostino, Discorso 32, Su Golia e Davide e il disprezzo del mondo). Spesso le pietre sono servite per uccidere, per sopprimere per eliminare. Le pietruzze, invece, manifestano l’apparente debolezza contro un enorme nemico, ma sono in grado di scalfire, colpire, far interrogare e indietreggiare.

Una debolezza che è la forza sconvolgente di un cambiamento. Ecco perché continuo a lanciare pietruzze”.

Farfuglio come un bambino non è un libro che si legge dall’inizio alla fine. Si potrebbe anche affrontare la lettura tutto d’un fiato, ma in ogni caso si avrà la sensazione di avere a che fare con dei frammenti.

Si tratta proprio di frammenti, schegge, per l’appunto “Pietruzze”. Sassolini che schizzano e ti sfiorano, pietruzze lanciate per suscitare una riflessione, una reazione. I volumi della collana Pietruzze conterranno articoli, meditazioni e interviste su vari argomenti legati al sociale, alla famiglia, alla chiesa e all’abuso.

Un’attenzione particolare naturalmente è rivolta ai piccoli, soprattutto a quei bambini a cui una certa umanità inumana non vuole più bene.

Una parte del ricavato della vendita di questo libro sarà devoluto all’Associazione Meter Onlus di Don Fortunato Di Noto, il rimanente resterà all’Associazione Controvento APS per sostenere l’attività editoriale e istituzionale. Insomma, per aiutare Don Di Noto e quelli come lui a lanciare tante pietruzze.

Domenica 29 novembre 2020 – ore 21.15

Segui la diretta sulla Pagina Facebook

https://www.facebook.com/controventoaps.org o entra su Zoom se vuoi interagire con gli ospiti

https://us02web.zoom.us/j/86397548553

Meeting ID: 863 9754 8553

Passcode: PIETRUZZE

