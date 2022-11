Il Coro Jubilate in Cattedrale per ricordare don Alberto Pianosi / Foto

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Nella Cattedrale di San Ciriaco il Coro Jubilate di Legnano ha eseguito un apprezzatissimo concerto in memoria di don Alberto Pianosi, scomparso lo scorso 10 agosto.

La bella iniziativa è stata resa possibile grazie a don Roberto Verga, sacerdote a Legnano, amico di don Alberto dai tempi del seminario che – come ha ricordato l’Arcivescovo di Ancona mons. Angelo Spina- aveva officiato ai funerali, rimanendo colpito da tanta commossa partecipazione.

Don Alberto ha sempre apprezzato il canto, espressione elevata del senso religioso: da Canonico del Capitolo della Cattedrale, era solito celebrare la Santa Messa alla domenica alle ore 12.00 in Duomo. La serata era dedicata anche a celebrare i 100 anni dalla nascita di don Luigi Giussani, fondatore del Movimento di educazione ecclesiale di Comunione e Liberazione.

Don Giuliano Nava, presbitero dal Capitolo della Cattedrale, ha introdotto la serata, ricordando, tra l’altro, di aver avuto don Luigi Giussani come proprio professore al Liceo Berchet di Milano. Il coro ha eseguito canti a 4-8 voci miste, con un repertorio scelto tra autori contemporanei, interrotto da due pezzi musicali di particolare sensibilità artistica per flauto ed organo: il Largo di J.S.Bach dal concerto n.5 ed un estratto della colonna sonora del film “Schindler’s List”. Il concerto è stato diviso in tre parti: Gesù, Maria e il Nostro Destino, In Paradisum.

Le interpretazioni dei canti, mirabilmente eseguite, ha toccato l’apice quando, nell’esecuzione del brano “A hymn to the Virgin”, quattro coristi si sono diretti all’Altare della Madonna e gli altri sono andati all’Altare del Crocifisso, dando vita ad un canto e ad un controcanto particolarmente originali. La conclusione del concerto si è avuto con l’esecuzione del bellissimo brano Cantate Domino di Ko Matsushita, scritto nel 2011 dopo il terribile terremoto ed il conseguente maremoto che sconvolsero la città giapponese di Fukushima, provocando circa 30.000 vittime tra morti e dispersi. Fuori programma, il Coro Jubilate ha eseguito un gospel ed altri canti, tra i quali “Sul mare luccica” (Santa Lucia), che mi ha emozionato in quanto una cinquantina di anni fa, alla scuola elementare, la maestra lo aveva fatto imparare a noi alunni.

Ho saputo che anche in altre scuole si era soliti insegnare a cantare “Sul mare luccica”, noto in tutto il mondo. Sarei curioso di sapere se ciò accade ancora ai giorni nostri. Il Coro Jubilate di Legnano, è nato nel 1975 ed è diretto fin dalle origini da Paolo Alli. Noto a livello nazionale ed internazionale, ha un repertorio molto vasto, costituito da composizioni polifoniche sacre e profane dal Quattrocento ai giorni nostri. Merita di essere conosciuto, quale ambasciatore del bel Canto.

(Le fotografie sono di STEFANO SACCHETTONI)

