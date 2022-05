Al Teatro delle Muse di Ancona, nel centenario della nascita, don Giussani ricordato con un concerto

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Il concetto secondo cui la musica è uno strumento essenziale per la crescita dell’individuo, è sempre stato caro all’educatore don Luigi Giussani.

Il folto e attento pubblico che ha assistito al concerto, noto come “la nota della vita”, che si è tenuto presso il Teatro delle Muse di Ancona, nell’ambito delle manifestazioni organizzate per ricordare il centenario della nascita del sacerdote brianzolo, ne ha avuto ancora una volta una conferma. Il primo impatto che hanno ricevuto gli spettatori è stato l’incontro con le riflessioni sulla musica scritte proprio dallo stesso don Giussani e recitate in maniera mirabile dalla nota attrice Iaia Forte.

Il Maestro Bruno Bizzarri ha eseguito il brano di Chopin noto come “La goccia d’acqua”, mentre l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da David Crescenzi, ha fatto apprezzare brani di Mozart, Donizetti e Schubert. Dall’opera “La favorita” di Gaetano Donizetti, il tenore Alessandro Fiocchetti è intervenuto con l’esecuzione della romanza di Fernando”Spirto gentil”, particolarmente cara a don Giussani, che aveva dato quel nome ad una fortunata collana di brani musicali che, al pari delle sue numerose pubblicazioni, riscosse molto successo per far conoscere i suoi gusti e per favorire l’incontro delle persone con la musica.

La serata è stata l’occasione, a lungo attesa, per riportare il pubblico e l’interesse per il bel canto alle Muse, che per troppo tempo, a causa della pandemia, ha vissuto un momento particolare.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

