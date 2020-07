Abusivismo commerciale e contraffazione: controlli straordinari dei carabinieri lungo la Riviera del Conero

OSIMO – Nella giornata di ieri (lunedì 27 luglio), la Compagnia Carabinieri di Osimo, nell’ambito dei servizi dedicati alla lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, ha effettuato lungo il litorale del Conero un servizio coordinato per il controllo del territorio nei comuni di Sirolo e Numana, con l’impiego complessivo di 10 militari e 5 autoradio, denunciando in stato di libertà due cittadini del Bangladesh, di anni 30 e 38, residenti nella provincia di Ancona ed in regola con il permesso di soggiorno, sorpresi nella spiaggia “San Michele”, mentre esercitavano la vendita ambulante di occhiali da sole, alcuni dei quali con marchi di note “griffe” contraffatti, per i reati di: ricettazione (art. 648 c.p.) e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 comma 2° c.p.).

I due sono stati sanzionati amministrativamente per “vendita ambulante senza autorizzazione”, in violazione dell’art. 45 della Legge Regionale nr. 27/2009, per aver esercitato la vendita in forma ambulante senza la prevista autorizzazione [ n. 158 paia di occhiali da sole, di cui n. 92 con marchi falsificati ].

La merce rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.

