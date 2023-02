Controlli a tappeto a Fabriano per contrastare lo spaccio di stupefacenti

FABRIANO – I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato, con l’ausilio dei cani dell’unità cinofila di Pesaro, oltre ai carabinieri del Norm, in borghese ed in divisa, e la partecipazione dei militari delle Stazioni di Arcevia e Fabriano, un servizio straordinario di controllo del territorio contro lo spaccio di stupefacenti.

La prima parte del servizio ha visto controlli su strada, in prossimità dei parchi cittadini del centro e nelle principali vie di accesso alla città, dove sono state fermate le auto in circolazione. Un fabrianese di 30 anni, venerdì sera, sembrava infastidito e aveva fretta di concludere il controllo. I carabinieri hanno poi rinvenuto sotto la tappezzeria della macchina poco meno di un grammo di cocaina. Il giovane automobilista è stato segnalato come assuntore di stupefacenti. Per lui patente di guida ritirata.

Poi è stato esteso il controllo anche in diversi locali del centro storico di Fabriano. Sono stati quindi rinvenuti oltre 5 grammi di hashish sulla mensola di un bancone e oltre 1 grammo all’interno di un bagno, nel luogo dove si tengono gli asciugami. Per questo un lavoratore dell’attività commerciale, un fabrianese di 30 anni, è stato segnalato come assuntore. Sono in corso ulteriori accertamenti.

