Vertenza Auchan-Conad senza fine: nuovo presidio dei lavoratori davanti al deposito di Osimo

Sono intervenuti anche il presidente della Giunta regionale Luca Ceriscioli, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo e l’assessore regionale al Lavoro Loretta Bravi

OSIMO – Nuovo presidio per la vertenza Auchan – Conad presso l’unità distributiva di Osimo, organizzato da Filcmas – Cgil, Fisascat – Cisl e Uiltucs, Osimo, alla presenza del presidente della Giunta regionale Luca Ceriscioli, del presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo e dell’assessore regionale al Lavoro Loretta Bravi.

Su tutto il territorio regionale ad essere interessati sono 1.600 dipendenti distribuiti su 29 punti vendita, una sede operativa ed un deposito merci.

Secondo le organizzazioni sindacali nel corso dell’incontro tenutosi in Regione lo scorso 6 febbraio la proprietà Conad non avrebbero dato informazioni riguardo al progetto di riorganizzazione della logistica di territorio, rappresentata in prevalenza dal deposito osimano. Tra gli obiettivi, quello di ottenere il recupero di una realtà ritenuta importante proprio sul versante della stessa logistica.

“Pretendiamo chiarezza dall’azienda, che su diversi aspetti – ha sottolineato Mastrovincenzo – non fornisce tutte le indicazioni utili. Seguiremo con il massimo impegno l’evolvere della situazione e già da martedì, in sede di conferenza dei capigruppo, proporrò la sottoscrizione di una lettera da inviare alla proprietà per dimostrare l’unità d’intenti di tutte le forze politiche a sostegno delle istanze dei lavoratori”.

Attualmente la vertenza si trova sul tavolo del Mise con un coinvolgimento diretto delle Regioni interessate, chiamate ad un’attenta verifica degli impatti occupazionali. Proprio per questo motivo le organizzazioni sindacali hanno invitato i rappresentanti istituzionali ad essere presenti nel corso della manifestazione.

