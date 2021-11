Martina Pigliapoco, giovane carabiniere originaria di Osimo, premiata in Regione

ANCONA – Il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, e la presidente Cpo, Maria Lina Vitturini, hanno consegnato a Martina Pigliapoco, giovane carabiniere originaria di Osimo, in servizio presso la stazione dell’Arma di San Vito di Cadore, una targa in segno di gratitudine per “il generoso gesto di altruismo e la grande professionalità dimostrata nell’esercizio della sua funzione”.

Lo scorso 4 ottobre Martina Pigliapoco aveva persuaso una donna a non gettarsi da un ponte. Sono intervenuti anche la presidente della Commissione Sanità, Elena Leonardi, e il consigliere regionale Carlo Ciccioli. Presenti anche le vicepresidenti Cpo, Maria Antonietta Lupi e Valentina Ugolinelli e i familiari di Martina Pigliapoco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it