Kermesse di cucina ebraica all’Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro

PESARO – Kermesse di cucina ebraica all’Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro, che dà il suo contributo, nei giorni che seguono la giornata della memoria.

Il cibo ebraico, per ricordare una comunità che ha vissuto con noi nelle Marche nei secoli e che resta oggi presente a Pesaro solamente nel tessuto urbanistico del ghetto ebraico, con la già restaurata Sinagoga, una delle più belle d’Italia e il suo cimitero ebraico sulla Panoramica del San Bartolo.

Ricordava giustamente Andrea Bianchini, nel testo “La persecuzione razziale nel Pesarese” che si registra una grande attenzione a livello nazionale ma spesso prevale un sentimento di rimozione per quello che riguarda la gravità dei fatti, accaduti sul nostro territorio.

Utilissima dunque, sottolinea il dirigente del Santa Marta, Roberto Franca, questa iniziativa, che ha lo scopo di prendere coscienza che stiamo parlando di qualcosa che ci riguarda anche da vicino.

L’iniziativa parte dalla professoressa Rita Mancini ed ha coinvolto sul tema della cucina ebraica, tutte le componenti della scuola. Gli studenti hanno studiato le prescrizioni della cucina ebraica e cucinato per quattro giorni cibi ebraici. Hanno partecipato la dottoressa Marcella Tinazzi – Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino e l’assessore Giuliana Ceccarelli, assessore alla Crescita del Comune di Pesaro, con delega ai Servizi educativi e alle Pari Opportunità.

Ospite d’onore il dottor Joram Finzi, insieme alla sua consorte, in rappresentanza della Comunità ebraica di Ancona, che ha spiegato in maniera molto chiara e colta quali siano i precetti da osservare per gli ebrei nella consumazione e preparazione dei cibi. Un tema molto attuale, quello del cibo kosher.

Si pensa erroneamente che riguardi solo un ristretto numero di persone ma non è così. E’ un mercato in costante espansione. Basti pensare che la metà del cibo venduto nei supermercati degli Stati Uniti ha la certificazione kosher. Tale certificazione è estesa in tutto il mondo e anche in Italia è un fenomeno in crescita: oltre 200 aziende italiane sono autorizzate a produrre cibo kosher.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it