Rimosse ad Ancona parti pericolanti di un muro vicino alla galleria di San Martino

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 8:40, in via San Martino, ad Ancona, per la rimozione di parti pericolanti di un muro, proprio davanti alla galleria.

La squadra dei vigili del fuoco, intervenuta sul posto anche con l’autoscala, ha controllato e messo in sicurezza tutta la zona interessata.

