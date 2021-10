Inaugurata la palestra dell’Istituto alberghiero “Santa Marta”, dopo i lavori di ristrutturazione fatti dalla Provincia

PESARO – E’ stata inaugurata questa mattina la palestra dell’istituto alberghiero “Santa Marta” di Pesaro, completamente ristrutturata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con sostituzione del telo di copertura, dell’impianto di riscaldamento e della pavimentazione, per un importo di 120mila euro.

A tagliare il nastro, il dirigente scolastico Roberto Franca, il presidente della Provincia Giuseppe Paolini con il dirigente del Servizio edilizia scolastica Maurizio Bartoli, la nuova dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni, le assessore del Comune di Pesaro Giuliana Ceccarelli e Mila della Dora, alla presenza di alcuni studenti.

“Ringrazio la Provincia – ha detto il dirigente scolastico Roberto Franca – perché sta investendo sulle scuole. Siamo un istituto alberghiero, la sana alimentazione e la sana attività sportiva sono per noi un binomio perfetto. Amo spesso dire che questa è una scuola del territorio, per il territorio e con il territorio, la palestra è a disposizione anche della popolazione, ci sono società che possono fruirne in orario non scolastico”.

“La Provincia, grazie a finanziamenti del Miur, a risorse interne e ad un’attenta programmazione – ha detto il presidente Giuseppe Paolini – sta svolgendo numerosi interventi nelle scuole. Sono un ex studente dell’Alberghiero che pur avendo abbandonato gli studi ha seguito il proprio sogno, fondando insieme a Gino Girolomoni la cooperativa Alce Nero, ora Girolomoni. Noi siamo quello che mangiamo e vedo una stretta correlazione tra istituti agrari e istituti alberghieri. Mi impegnerò per una sempre maggiore sinergia, entrambi sono ambasciatori del territorio e delle sue eccellenze”.

Il dirigente del Servizio edilizia scolastica della Provincia Maurizio Bartoli, presente insieme all’architetto Marco Teobaldi e all’ingegnere Luigi Massarini ha evidenziato: “In passato non c’erano risorse, abbiamo dovuto aspettare anni per poter avviare interventi. La Provincia ha però portato avanti una meticolosa analisi dello stato di ciascun istituto, definendo l’intervento più idoneo e cercando i relativi finanziamenti, con l’obiettivo di assicurare nell’arco di qualche anno a tutti gli istituti superiori della provincia impianti sportivi completamente rinnovati o di nuova realizzazione. A Pesaro un intervento analogo a quello fatto per la palestra del ‘Santa Marta’ è in fase di completamento all’istituto agrario ‘Cecchi’, per un importo di 170mila euro; un altro intervento è in corso nell’area sportiva esterna del ‘Mamiani’ al Campus scolastico, mentre è in fase di assegnazione la progettazione esecutiva della ristrutturazione completa della palestra dell’edificio Morselli, per un importo lavori di 330mila euro.

Nel 2020 abbiamo concluso l’intervento sullo spazio esterno del campo di basket dello scientifico “Marconi”. Vari altri interventi sono in corso e programmati negli altri territori in cui sono presenti scuole superiori”.

“La palestra, oltre ad essere il luogo del benessere psico fisico – ha evidenziato la neo dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni ringraziando tutte le scuole e le istituzioni per l’accoglienza ricevuta – è anche una palestra di vita, perché gli studenti apprendono le regole per essere cittadini e uomini consapevoli, con competenze e attitudini che poi serviranno nel lavoro. In questi contesti si impara il gioco di squadra, la capacità di relazionarsi con gli altri”.

“In questa provincia – ha commentato l’assessore comunale alla Crescita Giuliana Ceccarelli – c’è una grande sinergia tra istituzioni. Ricordo ancora i problemi di questa scuola sette anni fa e ci siamo attivati tutti insieme per risolverli. Anche la giornata di oggi è la testimonianza di una bella sinergia, ringrazio la Provincia perché sta facendo nelle scuole un lavoro di grande pregio”.

“In seguito ad un accordo con la Provincia – ha detto l’assessore comunale alla Coesione e al Benessere Mila Della Dora -, questa palestra è da diversi anni nella disponibilità del Comune di Pesaro, che a sua volta la concede, in orario extrascolastico, alle associazioni sportive pesaresi che ne fanno richiesta. In particolare, abbiamo dato risposta a società sportive che operano con ragazze e ragazzi disabili, per attività multisport e baskin. E’ dunque importante, dopo la pausa forzata causata dalla pandemia e dai lavori, che si possa riprendere l’attività”.

Al termine dell’inaugurazione, è seguito un rinfresco preparato dagli studenti della classe 3 B “Cucina” seguiti dal professor Giovanni Frattini, con la partecipazione degli studenti della 3 G “Sala Bar” coordinati dal professore di sala Steven Del Cipolla (assistente tecnico Alessio Soma) e degli studenti della 4 G “Accoglienza turistica” coordinati dalla professoressa Elisabetta Tamburini. L’organizzazione dell’evento è stata seguita dalla professoressa Silvia Druda. (g.r.)

