Pieno successo per la terza edizione della Festa dell’amicizia Ail Pesaro

PESARO – Si è svolta con successo la terza edizione della festa dell’amicizia Ail Pesaro, presso l’istituto Alberghiero Santa Marta in collaborazione con il progetto “Utopia” dell’associazione Onlus Gulliver che ha visto protagonisti i suoi ragazzi speciali.

Una cena solidale a favore della lotta contro le leucemie-linfomi e mieloma in forte aumento, oltre a raccogliere fondi attraverso la lotteria con premi bellissimi donati da commercianti, artisti ecc… si è voluto fare un ringraziamento ai medici, infermieri, tutti i volontari che si sono impegnati in questi anni per i servizi prestati ai malati e alle loro famiglie.

L’apertura della serata ha coinvolto il presidente di Ail Pesaro Massimo Sierra con un messaggio commosso dedicato a tutta la famiglia AIL, ai partecipanti alla cena, succeduto dall’intervento del sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ha sottolineato l’importanza del lavoro che svolge Ail ul territorio anche per l’assistenza domiciliare, altre presenze importanti il consigliere regionale Marche Andrea Biancani e gli assessori del Comune di Pesaro Mila Della Dora e Luca Pandolfi.

Ha condotto la serata Francesca Guidi, accompagnata dalla musica e il canto di Daniele.

Una toccante testimonianza di una donna che è stata assistita dai medici ed operatori Ail, mentre le persone attendevano l’uscita dei numeri per la lotteria…

Durante la cena è stato annunciato il grande traguardo che arriverà nel 2024 per i 50 anni di attività AIL Pesaro augurandosi di realizzare una grandissima festa tutti uniti all’insegna della solidarietà….

“Che dire. Un grazie a tutti per la riuscita dell’evento perché senza di voi nulla sarebbe possibile”, ha detto il presidente di Ail Pesaro, Massimo Sierra.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it