Al Duomo di Ancona ricordato don Giussani nel 15° anniversario della scomparsa

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Presso la Cattedrale di San Ciriaco, Comunione e Liberazione ha ricordato don Giussani nel 15° Anniversario della sua scomparsa e nel 38° dal riconoscimento pontificio.

La celebrazione è stata presieduta dall’Arcivescovo mons. Angelo Spina, con la partecipazione di don Alberto Pianosi, don Antonello Lazzerini e don Lorenzo Tenti. Quest’anno l’anniversario cade in un periodo pieno di confusione e preoccupazione, come ha ricordato Carla Silenzi, responsabile della comunità anconetana.

L’Arcivescovo ha messo in risalto che don Giussani, nella continua e appassionata testimonianza di fede che ha contraddistinto la sua esistenza, ha sempre cercato la Bellezza, mendicando instancabilmente l’amore di Cristo. In quest’ottica, la morale cristiana non è uno sforzo solitario, bensì l’abbandono fiducioso a chi ci ama, nonostante i nostri limiti.

(Le foto sono di Stefano Sacchettoni)

