Ad Ancona una messa di suffragio in memoria di monsignor Giussani

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Nella Cattedrale di San Ciriaco, l’Arcivescovo della Diocesi di Ancona-Osimo Monsignor Angelo Spina ha concelebrato con don Lorenzo Tenti e don Giuliano Nava la Santa Messa per il 18° Anniversario della morte di Mons. Luigi Giussani e per il 41° dal riconoscimento della Fraternità di Comunione e Liberazione.

L’intera Comunità, riunita nella cattedrale, ha ricordato con gratitudine commossa il bene fatto da Giussani, facendo memoria della sua passione educativa e missionaria.

Quest’anno, per la prima volta, non era con noi il carissimo don Alberto Pianosi, morto nello scorso agosto, che per quasi cinquanta anni ha guidato la Comunità di Ancona.

Mons. Angelo Spina ha ricordato la figura di Educatore di Mons. Giussani, ed in particolare ha riportato le parole di papa Francesco che, nella giornata del 15 ottobre 2022, ha accolto a Roma tante persone, in occasione del Centesimo Anniversario della nascita del sacerdote brianzolo. Il vescovo ha sottolineato alcuni aspetti della ricca personalità del fondatore di Comunione e liberazione: il suo carisma, la sua vocazione di educatore e il suo amore alla Chiesa. Giussani attraeva e convinceva perché trasmetteva agli altri la passione per l’uomo, per Cristo e per la Chiesa. Aveva, inoltre, una capacità unica di risvegliare nei giovani la ricerca del senso della vita.

Al termine della funzione religiosa, la dottoressa Carla Silenzi ha ringraziato l’arcivescovo di Ancona per la sua paternità e per la vicinanza alla Comunità.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

