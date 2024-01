Il segreto di Amador, un libro da leggere fino all’ultima pagina

di TIBERIO CRIVELLARO

Più che illune, extra-noir, la proposta che vi lancio. Sopra tutto ai fans di Quentin Tarantino piacerebbe il genere anche se qui, l’impressione del reale è assoluta. E con potente linguaggio di plenario spessore letterario è “Il segreto di Amador” (E/O Edizioni – con la cruenta traduzione dallo spagnolo di Pino Cacucci), condensato dal “caliego” Kiko Amat, giustamente paragonato dall’Esquire, al grande Burgess o a Bret Easton Ellis, per la forza narrativa che mette in ansia, quasi in angoscia il lettore sin dalla prima pagina. Certificato con diploma dalla Fischer ne El Pais. E da Altro Giornale Marche senza troppi ampollosi periodi.

Con un conciso e brivido riassunto (il resto, alla curiosità del lettore, se dispone di una rendita di 18,50 Euro). E allora eccovi I peggiori ultras nazi-fascisti, i violenti personaggini che spargono sangue come tanta marmellata sul pane quotidiano. Il Segreto di Amador! Protagonista in primo piano: il sopra citato militante in un gruppo di nazi-schin tifosi del Barcelona calcio.

Spaccare ossa altrui è solo la minima sua occupazione; vengono prima lo spaccio di droga, le ricche estorsioni attraverso le più brutali violenze. Il suo Boss è Il Cid (non Campeador), assassino psicopatico. Ma l’Amador tiene anche segreti inconfessabili, il più pericoloso è quello della sua omosessualità che condivide “amabilmente” proprio col Cid. Segreto che, “nell’ambiente” dove sguazza, gli costerebbe la vita, e sarebbe dunque costretto a eliminare fisicamente chiunque ne venisse al corrente.

L’orrenda sua esistenza ha radici da un famiglia fatta da due genitori “abortiti”, come li definirebbe il regista John Waters. Destino è che la vitaccia di Amador vada a incrociarsi con quella del cupo e silenzioso César, ex rugbysta e killer su commissione. Due vite massacrate, disperate, di due uomini che entreranno in collisione con fuochi diversamente artificiali, senza esclusione di colpi. Tutto scoppia a partire da un gran brutto sequestro di persona e un grosso bottino…scomparso. Se Tarantino Quentin legge questo libro, garantito, ci gira un film. Ciak, si legge.

KIKO AMAT

IL SEGRETO DI AMADOR

E/O Edizioni

