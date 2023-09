Quali sono i giochi slot più popolari e famosi? Scopriamoli

Le slot machine sono un piacevole passatempo che, da un po’ di tempo a questa parte, può essere fruito anche online pure in modalità totalmente gratuita grazie alle demo presenti in molti portali di riferimento. Di seguito alcune tra le slot più amate dagli appassionati.

The Big Easy.

The slot Big Easy è una popolare slot machine prodotta da IGT (International Game Technology) con un tema legato al jazz e alla cultura di New Orleans. Il funzionamento è semplice, una volta impostata la puntata, si può iniziare a giocare premendo il pulsante “Spin” o “Gira”. La slot machine ha 5 rulli e 20 linee di pagamento, il che significa che ci sono diverse combinazioni vincenti possibili. Wild e Scatter permettono, rispettivamente, di creare combinazioni vincenti sostituendo dei simboli e di ottenere bonus e giri gratis.

Book of Ra.

“Book of Ra” è un’altra popolare slot machine, sviluppata da Novomatic, con un tema basato sull’antico Egitto e l’avventura di un esploratore. La slot machine ha 5 rulli e 9 linee di pagamento, il che consente di accedere a diverse combinazioni vincenti. Tra i simboli è di particolare importanza “il libro di Ra”. Funziona sia come simbolo Wild, sostituendo altri simboli per creare combinazioni vincenti, che come simbolo Scatter. Quando si ottengono tre o più simboli del libro di Ra sui rulli, verrà attivata la funzione Free Spins. Ogni Free Spins include 10 giri gratuiti.

Starburst.

“Starburst” è una slot machine sviluppata da NetEnt con un tema spaziale e l’uso di gioielli come simboli. “Starburst” ha 5 rulli e 10 linee di pagamento fisse, il che significa che tutte le linee di pagamento sono attive in ogni giro. Le vincite vengono assegnate quando si ottiene una combinazione vincente di simboli su una delle linee di pagamento attive. Le combinazioni vincenti vanno da sinistra a destra e viceversa. Il simbolo Wild in questo gioco è il logo di Starburst. Quando appare su uno dei rulli, si espande per coprire l’intero rullo e attiva un re-spin gratuito. Durante il re-spin, il rullo con il simbolo Wild rimane bloccato, aumentando le possibilità di vincita. Una caratteristica interessante di “Starburst” è che paga in entrambe le direzioni, cioè da sinistra a destra e da destra a sinistra. Questo aumenta le possibilità di ottenere combinazioni vincenti.

Gonzo’s Quest.

Con “Gonzo’s Quest” chiudiamo questa breve carrellata. Si tratta di slot machine molto conosciuta e sviluppata da NetEnt, con un tema gradito a chi ama l’esplorazione e l’avventura. Durante il gioco si segue l’esploratore Gonzo mentre cerca la città perduta di Eldorado. La slot è nota per la sua grafica eccezionale e la sua innovativa modalità di gioco con simboli cadenti. I simboli cadono dall’alto verso il basso anziché ruotare. Durante il gioco principale e durante la modalità Free Falls (giri gratuiti), ci sono moltiplicatori di vincita che aumentano con ogni catena di vincite consecutiva. I moltiplicatori possono arrivare fino a 5x nel gioco base e fino a 15x durante i giri gratuiti.

