Cedole librarie, una boccata d’ossigeno per le famiglie degli studenti

Le famiglie si ritrovano a fare i conti con l’aumento dei costi delle materie prime e del carburante e in generale con un’impennata generale dei prezzi. Con l’inizio dell’anno scolastico, bisogna fare i conti anche con le spese relative all’acquisto di libri, cartelle, zainetti, penne, quaderni e tutto il materiale necessario per affrontare l’anno scolastico.

A sostegno delle famiglie ci sono però le cedole librarie, documenti messi a disposizione dal proprio Comune di residenza per ottenere i libri di testo previsti dal Collegio dei docenti in maniera gratuita. Uno strumento molto apprezzato che alleggerisce il carico sulle famiglie, almeno per quanto riguarda le spese relative alla scuola.

Chi può fruire delle cedole librarie? Tutte le famiglie degli alunni residenti nei Comuni che rientrano in quelle aziende che offrono le proposte migliori. Per beneficiare di questa agevolazione è quindi sufficiente l’iscrizione alla scuola primaria statale del territorio.

Per poter fare richiesta le famiglie devono attendere che le scuole, prima dell’inizio dell’anno scolastico, rilasciano le cedole librarie in triplice copia con un timbro e la firma della direzione. A quel punto è sufficiente informarsi sui libri di testo indicati dal Collegio che saranno poi utilizzati nel corso dell’anno scolastico.

I genitori degli alunni sono tenuti a firmare le copie delle cedole che hanno ottenuto, per poi recarsi nelle librerie o nelle cartolibrerie per procedere al ritiro gratuito dei libri. Per evitare di incappare in ritardi o disguidi è consigliabile muoversi con largo anticipo già a giugno, così da poter ritirare i libri entro settembre. In caso contrario c’è il rischio che si verifichino ritardi nelle consegne e in tal caso gli alunni sarebbero quindi costretti ad iniziare l’anno scolastico senza i libri.

L’operazione risulta comunque piuttosto semplice, dal momento che le librerie e le cartolibrerie della zona conoscono perfettamente il funzionamento delle cedole librarie e, tra l’altro, sono anche in possesso dell’elenco completo dei libri che vengono richiesti nelle scuole limitrofe del territorio. Dopo il rilascio dei testi le librerie applicheranno un timbro e, dopo aver ricevuto una copia di ogni singola cedola, la gireranno poi al Comune di competenza.

Abbiamo trattato le modalità di ritiro delle cedole librarie e spiegato quali sono le famiglie che ne hanno diritto, così da poter seguire facilmente l’iter burocratico. Tuttavia per saperne di più è possibile leggere l’articolo di approfondimento che spiega in dettaglio cosa sono le cedole librarie.

É comunque opportuno sapere che, oltre alle cedole librarie cartacee, ci sono anche quelle digitalizzate che si conciliano perfettamente con il nuovo profilo delle scuole digitali.

Una soluzione sicuramente ecologica che consente agli stessi Comuni di gestire meglio i rapporti con gli enti scolastici e consultare i dati dei singoli alunni. I vantaggi sono evidenti anche per le famiglie, che possono saltare un iter burocratico piuttosto lungo che prevede la compilazione e la fornitura di documenti necessari, e per le stesse scuole che non devono stampare le cedole e hanno meno dati da inserire.

