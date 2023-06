Ad Ancona DanceLab porta in scena l’esilarante “Spectacular Spectacular”

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Al Teatro Panettone di Ancona, la Scuola di Danza e Arti Sceniche DanceLab ha portato in scena il tradizionale saggio di fine anno con lo spettacolo “Spectacular Spectacular”. Un regista alla ricerca degli attori per il suo film ha modo di valutare con soddisfazione le persone che ha selezionato, concludendo alla fine per l’inclusione di tutte nel suo spettacolo. Si tratta, quindi, di uno spettacolo nello spettacolo, ideato per far crescere e maturare il vivaio giovanile di Dance Lab: accanto alle giovani promesse dotate di una certa esperienza, commuove la presenza delle giovanissime ballerine, forse alla loro prima esperienza teatrale. Credo che questo sia il grande messaggio di questa sera: sul palcoscenico non ci si improvvisa. La recitazione è un’arte: l’interesse e una certa predisposizione personale sono il punto di partenza, ma poi bisogna studiare e prepararsi in modo minuzioso. Quindi meglio iniziare da piccoli!

Costumi scintillanti, balli, canzoni e scenette scoppiettanti ci consentono di evadere dalla realtà di tutti i giorni. Non bisogna dimenticare però che dietro l’intrattenimento c’è un duro lavoro che interessa persone con competenze molto diversificate. In “Spectacular Spectacular” si percepisce la grande passione e la competenza delle persone che stanno dietro le quinte: mi riferisco principalmente alla direzione artistica di Luana Di Bari, alla supervisione artistica di Simone De Rose e Lucio Leone, alla direzione musicale di Cecilia Rossini, senza però dimenticare il determinante contributo di coloro che hanno consentito la realizzazione dello spettacolo, come gli altri insegnanti Alessia Marra e Simone Rosato e le collaboratrici Martina Papa e Micaela Nisi. Senza dimenticare i genitori che affidano i loro ragazzi a DanceLab e che hanno sempre creduto nella funzione educativa di questa bella impresa.

Sabato prossimo, alla stessa ora, sempre al teatro Panettone di Ancona, DanceLab raddoppia: questa volta andrà in scena “Una famiglia spettrale”, ispirata alla storia della Famiglia Addams. Sarà la volta dei senior, che hanno solamente qualche anno di più rispetto alle giovanissime protagoniste di questa sera, nel segno della passione per il musical che nasce, cresce e matura nel tempo.

(Le fotografie sono di Davide Sicali)

