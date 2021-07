Un commovente spettacolo saluta ad Ancona la fine dell’anno scolastico dell’Istituto comprensivo Novelli-Natalucci

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Da sempre, la Musica e la Letteratura costituiscono due formidabili mezzi di comunicazione. Dalla loro combinazione magica, grazie anche a quella straordinaria fonte di creatività che è l’Arte di far spettacolo, scaturisce un incantesimo dal successo assicurato.

Il prodigio si è ripetuto anche mercoledì 30 giugno 2021 al Teatro delle Muse, nello spazio ristretto del Salone delle Feste, per iniziativa della Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Novelli- Natalucci di Ancona.

Ecco allora che il consueto spettacolo per la fine dell’anno scolastico, un anno peraltro assai anomalo, si è trasformato in una irripetibile occasione di riflessione e rinascita per il tempo trascorso e per quello che ci attende. Il piatto forte della serata è stata la messa in scena del libro “Rinascere nonostante tutto” della professoressa Agnese Sanna, con il contributo fondamentale degli studenti, che, per l’occasione, si sono improvvisati eccellenti attori.

Sanna, apprezzata musicista anconetana, ha suonato al piano alcuni brani del suo album “Renaissance”, che è il naturale completamento della sua missione illustrata al meglio nel libro “Rinascere nonostante tutto”. L’argomento principale del testo è il racconto di un anno scolastico vissuto alle prese con l’emergenza sanitaria e la didattica a distanza.

Lo spettacolo, la cui fruizione è stata possibile solo per un numero limitatissimo di persone, è stato impreziosito da tante validissime esibizioni. A cominciare dall’Hallelujah di Cohen, cantato dalla Dirigente Lucia Cipolla. Molto intense anche le esibizioni dei ragazzi che hanno declamato i loro racconti, vincitori del Premio Ankon indetto dal Rotary anconetano nella sezione “Racconti di vita in lock-down”. Naturalmente, in una serata così bella, non poteva mancare il cantante lirico anconetano David Mazzoni, appena tornato da un concorso nazionale dove ha ricevuto numerosi apprezzamenti per le sue qualità canore.

Al momento una riflessione sorge spontanea: l’altra sera è andata in scena un’iniziativa bella per la comunità scolastica. Se il desiderio di rinascita, nonostante le difficoltà, si afferma e prevale, allora vuol dire che la Scuola ha centrato uno dei suoi principali obiettivi: aprire spiragli di speranza.

Allo spettacolo erano presenti Stefano Foresi, Assessore del Comune di Ancona alla Partecipazione Democratica e Protezione Civile, accompagnato dalla moglie, e Tiziana Borini, Assessore all’Istruzione del Comune dorico.

Il Rotary Club Conero era rappresentato dall’ex presidente Alessandro Mercuri. Ricordo inoltre la presenza di Mattia Bontempi, Direttore dei Servizi Amministrativi dell’Istituto Novelli-Natalucci. In relazione al fatto che il numero limitato di posti era dovuto alle restrizioni sanitarie conseguenti alla vigente Normativa Anticovid, lo spettacolo è stato comunque registrato.

Lo spettacolo probabilmente sarà ripetuto e, visto il successo ottenuto, per l’anno scolastico 2021/22 la scuola darà l’avvio a dei laboratori teatrali in collaborazione con l’indirizzo musicale d’istituto.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

