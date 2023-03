A Fermo due belle giornate dedicate al pugilato

FERMO – Ottima performance della Nike di Fermo che ha siglato due giornate dedicate totalmente al pugilato. Si è iniziato sabato 4 con un torneo interregionale di Sparring Io, successivamente, domenica 5, si è passati al primo pomeriggio, ad un torneo amatoriale per poi concludere, alle ore 19, con una godibilissima riunione IBA con nove combattimenti che hanno mantenuto le caratteristiche di equilibrio che i matches, sulla carta, promettevano. Due i combattimenti che hanno visto protagoniste le ragazze.

Nel primo la laziale Lorizio Gaia ha superato la marchigiana Kolodziej Marta per sospensione cautelare alla terza ripresa provocata da una forte epistassi che non consentiva a quest’ultima di respirare. Al di la del verdetto si è assistito ad una buona prestazione di entrambe anche se la laziale, più tecnica e precisa aveva già preso il largo. Nell’altro match in rosa la Ascione di Fermo più completa e decisa ha superato la Chimenti di Senigallia cui non è bastata la terza ripresa per invertire il verdetto. Interessante il combattimento fra il laziale Agozzino e Casagrande di Fermo conclusosi con un salomonico pareggio. Ad una maggiore aggressività del marchigiano il laziale ha risposto con colpi precisi ed una tecnica migliore. Giustissimo, a nostro parere, il pareggio.

Combattimento tiratissimo quello fra i colossi Spinosa della Dorica e Bondar della Nike. I due, abbondantemente sopra i 100 kg, se le sono date di santa ragione per tutte tre le riprese: le prime due per l’anconetano che ha perduto la terza ma si è aggiudicato il verdetto. Match equilibrato quello fra Messi di Macerata e l’abruzzese Miledi: più potente ed aggressivo il maceratese, più tecnico e preciso l’abruzzese. Giusto il pareggio. Altro nulla di fatto fra Astolfi della Academy e Bruschini della Settempedana in un combattimento farraginoso con quest’ultimo richiamato per la posizione irregolare del capo. Buone anche le prestazioni di Cosentino della Academy che ha regolato di misura lo jesino Ricci e del fermano Frelli che si imposto sul senigalliese Di Gioia.

Presente come sempre a tutte le manifestazioni il Presidente Regionale Luciano Romanella.

Arbitri Giudici: Sauro Di Clementi; Ngeleka Musangu, Longarini Fabrizio, Pecorari Elisa; Commissario di Riunione: Gabriele Fradeani; Medici di bordo ring: Massimo Di Battista e Alfredo Bressan (addestramento); Presidio Sanitario: Croce Verde di Fermo; Cronometrista: Rocco David; Speaker: Vesprini Giuseppino.

I risultati

Junor kg 54: Lorizio Gaia (Universo) b. Kolodziej (B.C.Castelfidardo) s.c. 3^; kg 60: Costanzi Jacopo (Nike) b. Palazzone Vincenzo ( L’Aquila Boxe); youth kg 60: Casagrande Francesco (Nike) e Agozzino Fabio (Universo) pari; junior +92: Spinosa Matteo (Dorica) b. Bondar Yurii (Nike); youth kg 60: Cosentino Michele (Academy) b. Ricci Damiano (Pug. Jesina); junior kg 52: Ascione Martina (Nike) b. Chimienti Emily (P.Senigallia); youth kg 70: Frelli Nikolas ( Nike) b. Di Gioia Mario (P. Senigallia); kg 67: Messi Leone (A.P.Maceratese) e Miledi Rayan (L’Aquila Boxe) pari; Elite kg 75: Astolfi Davide (Academy) e Bruschini Joele (P.Settempedana) pari

