Domenica a Porto Sant’Elpidio l’esordio tra i professionisti di Lorenzo Tulli

di GABRIELE FRADEANI

PORTO SANT’ELPIDIO – Domenica 3 marzo la Nike di Fermo organizza una mista di pugilato il cui clou è affidato all’esordio fra i professionisti di Lorenzo Tulli che, per l’occasione, incrocerà i guantoni sulla distanza delle sei riprese contro l’inglese Vinny Baldwin. La manifestazione si terrà a Porto Sant’ Elpidio presso il Palasport di Piazza Ungheria con inizio alle 18,30.

Ben dodici matches di contorno fra i dilettanti in cui non poteva mancare la boxe femminile affidata a due incontri fra le fermane Ascione e Daanoune opposte rispettivamente alla sambenedettese Pagliuco ed alla anconetane Teoli.

Presenti buona parte delle società delle Marche cui si oppongono i pugili della Nike di Fermo che si conferma la più attiva società della nostra regione.

Schierate tutte le categorie dagli junior ai professionisti. Per quanto riguarda questi ultimi, l’avversario del pugile fermano ha esordito in MMA e poi è passato alla boxe. Per un primo avversario ha le carte in regola per impegnare l’esordiente Tulli che ha fatto una discreta attività dilettantistica. Un combattimento che dal punto di vista agonistico si presenta molto interessante e che potrebbe terminare prima del limite. Tulli è un pugile molto aggressivo; Vinny, proveniendo dalla MMA, non disdegna la battaglia ma non ha una mascella solida per cui il ko potrebbe essere nell’aria.

Fra i dilettanti da tenere particolarmente d’occhio il combattimento nei 71 kg elite fra Perini della Nike e Gironelli della Academy. Due atleti “tosti” che si affronteranno sulla media e corta distanza per tutte le riprese con esito molto incerto. Scintille anche fra Perdichizzi della Nike e Casagrande della Dorica 2006. Una serata di pugilato da non perdere assolutamente che non mancherà di entusiasmare i presenti.

Il programma

Professionisti pesi superleggeri: Tulli Lorenzo (Nike) vs Baldwin Vinny ( Inghilterra) sulla distanza delle sei riprese.

Junior kg 75: Foresi Mathew (Nike) vs Marini Tommaso (Academy); kg 50: Daoudi Adam (Nike) vs Ascani Tommaso (Upa); kg 69: Sgariglia Ivan (Nike) vs Nocera Diego (Upa); kg 69: Crasto David (Nike ) vs Maggiori (Boxing SBT); Youth kg 52: Ascione Martina (Nike) vs Martina Pagliuco (Boxing SBT); kg 64: Di Lupidio Edoardo (Nike) vs Pennacchio Francesco (Academy); kg 72: Cubizio Gabriele (Nike) vs Ottavianelli Mattia (Upa); kg 67: Barchetta Tommaso (Nike) vs Messi Leone (Academy); kg 60: Carrioli Filippo (Nike) vs Gabbanelli Leonardo (Upa); elite kg 71: Perini Leonardo (Nike) vs Gironelli Elia (Academy); kg 63: Perdichizzi Francesco (Nike) vs Casagrande Francesco (Dorica 2006); kg 57 : Daanoune Laila (Nike) vs Teoli Giorgia (Upa)

