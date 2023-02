Opportunità scuola-imprese, la Cna presenta il bando Upskill

ANCONA – Si è svolto nella sede direzionale della CNA di Ancona il seminario di presentazione del bando che Cariverona ha aperto a favore delle piccole imprese della provincia. A presentare questa importante opportunità è intervenuta la dott.ssa Selena Brocca di Upskill 4.0 lo spin off della Università Ca’ Foscari di Venezia, che si occupa operativamente di seguire i progetti che verranno finanziati.

La dott.ssa Brocca ha spiegato agli imprenditori presenti come preparare la domanda, in cui andranno esplicitati i dati dell’impresa nonché gli obiettivi che si intende raggiungere con l’idea progettuale.

I 7 progetti che saranno selezionati potranno essere sviluppati a costo zero per le imprese, grazie alla collaborazione con la rete degli ITS Istituti di Istruzione Tecnica Superiore di tutta Italia. Saranno proprio gli studenti degli ITS ad essere “abbinati” ai progetti imprenditoriali e a svolgere attività di prototipazione tra fine febbraio e giugno, mese in cui avverrà la restituzione agli imprenditoriali dello sviluppo progettuale in occasione di un bell’evento pubblico.

“CNA – dichiara la funzionaria CNA Ancona Lucia Trenta – intende farsi promotore dell’iniziativa, perché crede fermamente nell’obiettivo del bando ovvero creare sinergie tra il mondo dell’artigianato e della piccola impresa e la formazione superiore, puntando a contaminare il lavoro dei nostri imprenditori con idee fresche e giovani che possono lanciare le attività verso nuovi segmenti di mercato e nuovi modi di comunicare il brand aziendale”.

La mattinata è stata anche l’occasione per Upskill 4.0 di presentare il design thinking, ovvero quella metodologia utile a gestire l’innovazione incentrata sull’individuo che prende ispirazione dagli strumenti del designer per risponde alle esigenze delle persone, integrandoli alle tecnologie per giungere a soluzioni di successo economicamente sostenibili.

C’è tempo fino al 15 febbraio per candidarsi sul sito di Cariverona.

