Bocce / Tanto spettacolo a Passo Ripe nel Trofeo dedicato a Mario Tanfani e Nazzareno Morsucci

TRECASTELLI – Bello spettacolo boccistico nella giornata di domenica 5 febbraio per la dodicesima edizione del Trofeo Mario Tanfani, da quest’anno dedicato anche alla memoria di Nazzareno Morsucci, socio della bocciofila recentemente scomparso.

Si trattava di una gara nazionale per coppie di tutte le categorie organizzata dalla Bocciofila Passo Ripe di Trecastelli, presieduta da Maurizio Rotatori, con direzione di gara affidata a Roberto Rotatori.

Ottima la partecipazione visto che ad iscriversi alla gara sono state 298 formazioni di coppia, di cui 71 di categoria A.

Ne è uscita una gara durissima e altamente spettacolare vinta da due campioni riconosciuti come Franco Sampaolo e David Torresi (Loreto).

Il primo ottimo bocciatore, l’altro abile “puntista”, i due hanno giocato ad altissimi livelli l’intera competizione, emergendo dal lato del tabellone in cui erano concentrate le coppie di categorie A e B.

Bellissimi match, in particolare, quello dei quarti di finale contro Enrico Lisotta-Lorenzo Lucarelli (Lucrezia), battuti 10-8, e quello della semifinale contro i bravissimi abruzzesi di categoria B Simone Catucci-Davide Marrancone (Pinetese) che si erano trovati in vantaggio 5-0 prima di subire la rimonta di Sampaolo-Torresi.

Più “tranquilla” la finale in cui i due del Loreto hanno regolato con un netto 10-1 Luca Roberti-Giuseppe Fiorelli (Marotta) che hanno ottenuto così un ottimo secondo posto dopo aver vinto il lato del tabellone in cui erano concentrate le formazioni di categoria C.

Battuti in semifinale dalla coppia di Marotta sono stati Gianluca Simonetti-Massimiliano Magliani (Loreto) che sono dunque i quarti classificati, a completamento dell’ottima prestazione di squadra dei componenti della bocciofila lauretana.

SERIE A-SERIE A2–SERIE B

La Pamperduto Montesanto, squadra di serie A2 di Potenza Picena, è l’unica compagine marchigiana riuscita questa settimana a portare a casa i tre punti tra le sei che disputano serie A o serie A2.

I potentini, allenati da Silvano Natali, hanno sconfitto con un netto 7-1 gli abruzzesi della Pinetese riuscendo a mettere in carniere, alla quarta giornata, il primo successo stagionale. Negli altri match della serie A2 con squadre marchigiane in campo da segnalare i pareggi per 4-4 dell’Oikos Fossombrone in casa contro i toscani del Pieve a Nievole e del Fontespina tra le mura amiche contro gli emiliani della Rinascita Budrione. Sconfitte casalinghe, invece, per la Civitanovese contro i fortissimi umbri del Sant’Angelo Montegrillo (2-6) e per la Centro Accessori Sangiustese che ha ceduto 3-5 alla Jolly Verona. La miglior squadra marchigiana nella classifica della serie A2 resta il Fontespina che occupa la terza posizione.

In serie A nulla da fare per la Cofer Metal Marche Castelfidardo che inanella la quarta sconfitta in altrettante partite. Molta sfortuna per i fidardensi che hanno ceduto 5-3 in Lombardia sul campo della Codognese andando però vicinissimi ad ottenere quantomeno il pareggio. La coppia Magnaterra-Sabbatini, infatti, avrebbe potuto aggiudicarsi almeno uno dei due set persi di misura contro la coppia dei padroni di casa.

E’ iniziato nel frattempo anche il campionato di serie B a cui partecipano sei squadre marchigiane, tutte inserite nel girone 2. Nella prima giornata l’unica a vincere è stata la formazione del Serra de’ Conti nel derby in trasferta contro la San Cristoforo Fano. Pareggiano tra loro Morrovalle e Colbordolo così come il Lucrezia. Sconfitta la Sambenedettese.

TROFEO CITTA’ DI TREIA A CAMPOROTA DI TREIA (Coppie cat. CD)

TREIA (MC) – Dopo la gara per le coppie delle categorie AB della scorsa settimana, si è completato venerdì 3 febbraio con la gara per coppie di categorie CD il Trofeo Città di Treia, organizzato dalla Bocciofila Camporota presieduta da Stefano Valenti.

Agli ordini del direttore di gara Luigi Emiliani si sono sfidate 104 formazioni che hanno dato vita nel corso della settimana ai gironi di qualificazione prima delle finali del venerdì sera.

Il successo è andato a Luciano Teodori-Gaspare Mandolini (Pianello Vallesina) che in finale hanno sconfitto 10-4 Daniele Cappelletti-Antonio Burocchi (Amandolese).

Terzo posto per Franco Picchio-Francesca Cannella (XXIV Maggio Macerata) battuti in semifinale 10-7 da Teodori-Mandolini.

Quarti Benito Quintili-Silvano Diamanti (Maglianese) che erano stati sconfitti in semifinale 10-6 da Cappelletti-Burocchi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it