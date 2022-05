Bocce, tanto spettacolo nel weekend marchigiano

27° TROFEO CINTIOLI A CASTELFIDARDO (Gara nazionale a coppie, tutte le categorie)

CASTELFIDARDO – Grande spettacolo boccistico domenica 22 maggio alla Bocciofila Castelfidardo, presieduta da Carlo Serrani, per la ventisettesima edizione del Trofeo Cintioli, gara nazionale per coppie di ogni categoria, che ha raccolto in totale l’adesione di 159 formazioni, di cui 54 di categoria A.

Sotto la direzione di gara di Roberto Rotatori, si è iniziato alle 9 del mattino con i gironi di qualificazione, svoltisi a Castelfidardo e in altri bocciodromi della provincia di Ancona, per poi ritrovarsi nel pomeriggio al bocciodromo fidardense per le fasi finali.

La vittoria è andata a Luca Sabbatini-Fernando Rosati (Civitanovese) che in finale hanno avuto la meglio 12-5 sui romagnoli Roberto Del Baldo-Mirko Campanari (Cattolica). Terzo posto per Gaetano Miloro-Gianluca Monaldi (Vigasio Villafranca), battuti in semifinale 12-5 da Sabbatini-Rosati. Quarti Paolo Lattanzi-Federico Norscini (Porto Potenza), battuti in semifinale 12-3 dalla coppia del Cattolica.

4°TROFEO FONTESPINA IN ROSA (Gara nazionale individuale femminile, tutte le categorie)

CIVITANOVA MARCHE – Le migliori interpreti italiane della raffa femminile si sono ritrovate domenica 22 maggio alla Bocciofila Fontespina, presieduta da Giuseppe Pasquali, per la quarta edizione del Trofeo Fontespina in Rosa, gara per individualiste di tutte le categorie diretta da Silvio Giustozzi a cui si sono iscritte 52 atlete, di cui 21 di categoria A.

Prestigiosa la firma della vincitrice, quella della campionessa d’Europa Chiara Morano (Osteria Grande). La giocatrice emiliana ha sconfitto in finale 12-2 l’ottima Franca Castricini (Porto Potenza), ancora sul podio in questo genere di gare come le era già capitato in questa stagione.

Al terzo posto la sempre più forte Kety Crescenzi (Salaria Monteprandone), che in semifinale aveva reso durissima la vita alla Morano cedendo soltanto per 12-9. Quarta classificata Gabriella Vitali (Lucrezia) che in semifinale aveva perso 12-7 contro la Castricini.

GRAN PREMIO CITTA’ DI ARCEVIA (Coppie cat. AB-Coppie cat. CD)

ARCEVIA – La Bocciofila Arcevia, presieduta da Mario Castiglioni, ha ospitato nella serata di venerdì 20 maggio le finali del Gran Premio Città di Arcevia, gara a coppie divisa nella competizione per giocatori di categorie AB e in quella per giocatori di categorie CD. Con la direzione di gara di Giulio Zampetti, si sono sfidate 33 formazioni AB e 34 CD.

Nella gara per categorie AB il successo è andato a Maurizio Ascani-Leonardo Stacchiotti (Montesanto Potenza Picena) che in finale hanno sconfitto 12-5 i padroni di casa Sandro Valentini-Cipriano Ferro (Arcevia). Terzo posto per Novello Bocchini-Dario Mancini (Serra de’Conti) battuti in semifinale 12-5 dai vincitori della Montesanto, quarti Maurizio Cassoni-Massimo Mosconi (Passo Ripe), battuti in semifinale 12-11 dalla coppia di Arcevia finalista.

Nella gara per categorie CD vittoria per una formazione di casa, quella composta dai fratelli Sesto e Settimio Renani (Arcevia) che hanno impedito l’ennesima vittoria stagionale a Gianni Coppari-Giuseppe Livieri (Casenuove), sconfitti in finale 12-5 dalla coppia padrona di casa. Terzo posto per Carlo Diambra-Gianfranco Sebastianelli (Marotta), battuti in semifinale 12-9 da Renani-Renani. Quarta un’altra coppia dell’Arcevia, Domenico Agostinelli-Fuad Bajramocic, battuti in semifinale 12-2 dai finalisti di Casenuove.

TORNEO RIVIERA DELLE PALME UNDER 12 A SAN BENEDETTO DEL TRONTO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Bella festa dei giocatori esordienti under 12 che si sono ritrovati sabato 21 maggio alla Bocciofila Sambenedettese del presidente Silvano Evangelisti per il Torneo Riviera delle Palme.

Sotto la direzione di gara di Giulio Zampetti erano tanti gli iscritti, molti anche da fuori regione.

Successo nella gara individuale di Nicola Principi (Tolentino), grande habitué del podio più alto in questa categoria.

Bravissimi anche gli altri ragazzi piazzatisi sul podio. Il secondo classificato è Giuseppe Piermanni (Spazio Stelle Monsampolo), la terza Benedetta Pizii (Torricella Teramo) e il quarto Gabriele Pesci (Spello).

La gara a squadre del mattino è stata vinta dalla formazione mista Tolentino-Spello.

