Bocce / Bilancio abbastanza magro per le tre squadre marchigiane di serie A

ANCONA – Due pareggi non del tutto soddisfacenti per la classifica e una sconfitta. Questo il bilancio abbastanza magro per le tre squadre marchigiane di serie A di bocce.

La Civitanovese doveva assolutamente vincere il confronto diretto casalingo per la lotta retrocessione contro il fanalino di coda Enrico Millo Baronissi. Ne è uscito un deludente 4-4 che non serve a nessuna delle due squadre che restano penultima (la Civitanovese) e ultima (la squadra campana). Da segnalare l’ottima prestazione di Fernando Rosati che ha portato ai marchigiani entrambi i set del match individuale.

Classifica pericolante anche per l’Oikos Fossombrone che resta al terzultimo posto dopo il pareggio per 4-4 sul campo della Codognese. I lombardi padroni di casa erano un osso duro, ma servivano i tre punti ai forsempronesi per recuperare terreno sulle dirette concorrenti. Il pareggio che è scaturito muove comunque la classifica e testimonia l’assoluta competitività della squadra che ha vinto un set in tutti i match in palio.

Sconfitto invece il Fontespina che, tra le marchigiane, è la squadra messa meglio in classifica, ma che certamente non può dormire sonni tranquilli. I civitanovesi hanno ceduto 6-2 in Abruzzo sul campo della Moscianese con un set portato a casa nella terna e un altro con la coppia Gattari-Macellari.

In serie A2, il Castelfidardo, vittorioso nel derby marchigiano contro il Vallefoglia, continua a guidare la classifica nel girone centronord 1. Nello stesso raggruppamento pareggio della Pamperduto Montesanto in casa contro l’Aper Perugia e sconfitta in Sicilia per il Serra de’Conti contro il Marsala. Nel raggruppamento centronord 2, invece, la Sangiustese si è imposta 5-3 nel derby regionale contro il Lucrezia.

WEEKEND TRIONFALE PER LA SAN CRISTOFORO FANO CHE HA VISTO DUE PROPRIE FORMAZIONI DI COPPIA VINCERE DUE GARE REGIONALI DI CATEGORIA A NEL WEEKEND

31° TROFEO OLIMPIA A MARZOCCA DI SENIGALLIA (Coppie cat.A-Coppie cat. B-Coppie cat.C)

SENIGALLIA – Partite molto intense e ottima partecipazione di giocatori e di pubblico alla Bocciofila Olimpia di Marzocca, presieduta da Giancarlo Servadio, per il tradizionale Trofeo Olimpia, giunto alla trentunesima edizione.

La gara, diretta da Giuseppe Nori, era divisa nelle tre competizioni per coppie di categoria A, di categoria B e categoria C.

Dopo la fase dei gironi di qualificazione, svoltasi in molti bocciodromi della provincia di Ancona nel corso della scorsa settimana, si è arrivati alle finali di sabato 12 marzo.

Nella categoria A vittoria per Giovanni Iacucci-Riccardo Campanelli (San Cristoforo Fano) che in finale hanno avuto la meglio 12-3 su Danilo Buldorini-Michele Magnarelli (Fontenera). Terzo posto per Matteo Luchetti-Gianluca Conigli (Bar Cardelli), quarti Roberto Quatrini-Giovanni Mariani (Montecassianese).

Nella categoria B vittoria per i fratelli Alessandro e Tommaso Biagioli (Jesina) che in finale hanno sconfitto 12-2 la coppia di casa Stefano Cavallari-Giuliano Bramucci (Olimpia Marzocca). Terzo posto per un’altra coppia di fratelli, Tommaso e Matteo Martini (Ancona 2000), quarti Paolo Barletta-Gianni Paoltroni (Montefanese).

Nella categoria C il successo è andato alla formazione di casa Fabrizio Guidarelli-Paolo Becci (Olimpia Marzocca) che in finale hanno sconfitto 12-5 Andrea Sorcinelli-Fabrizio Minucci (Marotta). Terzo posto per Giuseppe Livieri-Gianni Coppari (Casenuove), quarti Mario Donati-Giancarlo Crescimbeni (Olimpia Marzocca)

14° TROFEO DEL VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI (Coppie cat. AB-Coppie cat. CD)

JESI – Tante formazioni iscritte alla quattordicesima edizione del Trofeo del Verdicchio dei Castelli di Jesi, gara per coppie di categorie AB e CD, ospitata domenica 13 marzo dalla Bocciofila Jesina del presidente Ubaldo Carletti.

Agli ordini del direttore di gara Fabrizio Ceccarelli si sono sfidate 149 coppie nella gara per le categorie AB e 91 in quella per categorie CD.

Nella gara per categorie AB successo per Gianluca Manuelli-Alex Incerti (San Cristoforo Fano) che in finale hanno avuto la meglio 12-8 su Elio Tramannoni-Daniele Casturà (Elpidiense). Terzo posto per Gabriele Marinelli-Marco Caimmi (Castelfidardo), sconfitti in semifinale 12-0 da Manuelli-Incerti. Quarti Enzo Marchionni-Oreste Alessandrini (Maceratese), sconfitti in semifinale 12-7 da Tramannoni-Casturà.

Nella gara per formazioni di categorie CD successo per Giuseppe Livieri-Gianni Coppari (Casenuove di Osimo) che in finale hanno battuto per 12-11 all’ultima boccia Mauro Ugoccioni-Sandro Paterniani (Fermignanese). Terzi Daniele Luzietti-Gianni Allegrucci (Intrepida Perugia), quarti Dante Malatesta-Daniele Di Francesco (De Merolis Teramo).

